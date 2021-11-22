Купа протипоказань і моторошний склад: від популярного плавленого сирка Дружба залишилася лише назва

Раніше 100 г плавленого сиру замінювали 150 г м'яса / скріншот ТСН

Колись плавлений сирок "Дружба" був не лише дуже смачним, але і корисним. Тепер же він може завдати шкоди здоров'ю, оскільки під відомим брендом виробляють так звані молоковмісні продукти, не дотримуючись традиційної рецептури.

Проте справжній плавлений сирок "Дружба" в Україні досі виробляють. Але оригінальний продукт доведеться пошукати, передає ТСН.

Як створювали плавлений сирок "Дружба"

За однією з версій, рецепт плавленого сирка "Дружба" був розроблений 50 років тому для експедиції на Марс. Тобто він був задуманий як їжа для космонавтів.

Півстоліття тому сирок виготовляли з якісних твердих сирів, вершкового масла, сметани і сухого молока.

Сто грамів сирка "Дружба" в своєму початковому варіанті могли замінити 150 г м'яса. При цьому в "Дружбі " зберігалися всі корисні властивості, властиві твердим сирам. Тобто в ньому були кальцій, фосфор, вітаміни А, Е, В2, мікроелементи, фолієва кислота.

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Що зараз продають під виглядом плавленого сирка "Дружба"

Склад сучасних сирків залишає бажати кращого. Смак і якість сучасного продукту відповідають лише одному критерію: якщо його з'їсти – не помреш.

"Все, що не отруйне, іноді можна їсти людям, які не мають протипоказань. Але, на жаль, до цього плавленого сиру протипоказань дуже багато. Дуже! Ну, ось просто дуже-дуже!", - сказала дієтолог Наталія Самойленко.

Хоча виробники називають плавлені сирки молоковмісними продуктами, насправді молока там може і не бути зовсім. В їхній основі - пальмова олія.

"Цей продукт є найсильнішим атерогеном, тобто атеросклероз викликає не стільки вершкове масло або яйця, скільки маргарин, майонез, плавлений сирок, де якісний рослинний або тваринний жир заміщений трансжиром", - зазначила експерт і додала, що трансжири призводять до серцево-судинних захворювань.

Як перевірити якість сирка "Дружба" - лайфхаки

"Якщо ми беремо і пробуємо, то в роті він повинен розплавлятися, ми повинні відчувати цей смак, а сирний продукт буде просто суцільним шматочком залишатися в роті", - пояснила професор, експерт з якості продуктів Олена Сидоренко.

Ще один спосіб перевірити, що саме ви купили під виглядом сирка "Дружба": киньте шматочок в киплячу воду. Сирний продукт поводиться як пральний порошок - пальмова олія та рослинні жири забарвлюють однорідну рідину.

Визначити крохмаль, якого не повинно бути в класичному рецепті сирка, допоможе крапля йоду. На справжньому плавленому сирі, виготовленому за стандартами ДСТУ, не буде тьмяних плям. Якщо крохмаль все ж таки використовували - будуть темні плями.

До слова, лабораторні дослідження показали, що для сучасних плавлених сирків неправомірно використовувати бренд "Дружба".

Як повідомляв Главред, від популярного бренду "Кілька в томаті" також залишилася лише назва. Тепер же цю консерву не хочуть пробувати навіть технологи. Вони кажуть, що продукт не відповідає жодному стандарту і, можливо, може навіть викликати отруєння.

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