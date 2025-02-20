Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Від 20 до 100 тисяч гривень: які українці отримають фінансову допомогу в лютому

Даяна Швець
20 лютого 2025, 15:30
24
Усі, хто потребує допомоги, мають звернутися до органу місцевого самоврядування.
очередь, деньги, пенсионеры
Миколаїв запроваджує допомогу для жителів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Миколаїв запроваджує нові виплати для жителів міста
  • Міська рада надає фінансову допомогу пораненим і родинам загиблих

У лютому 2025 року мешканці одного з великих міст України матимуть змогу отримати кілька видів фінансової допомоги від міської ради, яка надасть підтримку тим, хто постраждав від російської агресії. Йдеться про жителів Миколаєва, повідомила пресслужба міськради.

Згідно з рішенням місцевої влади, мешканці міста зможуть подати заявку на одноразову матеріальну допомогу, яка надається раз на рік. Розмір допомоги може становити до десяти прожиткових мінімумів в залежності від ситуації.

відео дня

"Зміни стосуються цивільних, які загинули або дістали поранення внаслідок обстрілів на території міста", — ідеться в рішенні.

Фінансова підтримка призначена для осіб, які проходять тривале лікування – вони зможуть отримати до двох прожиткових мінімумів. Люди, які перенесли хірургічні операції, можуть розраховувати на допомогу до трьох прожиткових мінімумів. Пацієнти, що борються з онкологічними захворюваннями або потребують імплантів, зможуть отримати до п'яти прожиткових мінімумів.

Інші громадяни, що потрапили в складні життєві обставини, можуть отримати до десяти прожиткових мінімумів.

Також передбачено спеціальні категорії допомоги:

  • Сім’ї загиблих внаслідок обстрілів у Миколаєві отримають 30 тисяч гривень;
  • Для поранених на лікування – до 20 тисяч гривень;
  • Сім’ї дітей, загиблих через російську агресію, отримають 100 тисяч гривень за одну дитину;
  • Військові, які мають ордени, можуть отримати 30 тисяч гривень на паливо для авто раз на рік.

Щоб отримати виплати, громадяни повинні подати заяву та документи, що підтверджують вказані факти. Усі, хто потребує такої допомоги, мають звернутися до міськради для отримання додаткової інформації.

Останні новини економіки

Як повідомляв Главред, з кожним роком мобільний зв’язок в Україні дорожчає, але українські пенсіонери можуть гарно економити. Експерти назвали ТОП-3 найвигідніші мобільні тарифи.

Також дорожчає і тариф на воду. В одному з міст України, щоб забезпечити стабільне водопостачання, він зросте майже на 8%.

А от тариф на світло стане меншим. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову за ініціативи Міністерства енергетики України.

Більше економічних новин:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні соцвиплати економіка ЗСУ новини Миколаєва соціальні виплати Миколаївська область новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

15:31Україна
"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заяву

14:59Україна
Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

13:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Актор із "Кварталу 95" приєднався до ЗСУ - де служитиме відомий артист

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачається

Трамп готує "план Б" для України, закон вже в Конгресі: що передбачається

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

Від 12 до 20 років: експерти назвали ТОП-5 порід собак, які живуть найдовше

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Останні новини

15:33

"Дуже класно прожили": Анна Різатдінова викрила роман із Сергієм Мельником

15:31

Десятки вибухів в різних регіонах: нові деталі унікальної операції ГУР в Росії

15:30

Від 20 до 100 тисяч гривень: які українці отримають фінансову допомогу в лютому

15:25

Більшість забуває: чому потрібно замочувати рис перед приготуваннямВідео

15:14

Популярний український співак вступив до лав ЗСУ: "Служу нашому народу"

Зростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості УкраїниЗростання цін та дефіцит житла. Як мирна угода змінить ринок нерухомості України
15:02

Вся в траурно-чорному: Олена Зеленська здивувала українців темним образомФото

15:00

Як позбутися мишачого запаху – дієві засоби для дому

14:59

"Цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню": Буданов зробив заявуВідео

14:41

В кімнаті стане набагато тепліше: як почистити батареї опалення від пилу

Реклама
14:40

Нікіта Пресняков терміново звернувся до шанувальників і заговорив про банкрутство

13:59

Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали - NBC

13:52

Чи можуть штрафувати водіїв за електронні права у Дії: остаточна відповідь

13:41

Через трактор загинула королева краси

13:37

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

13:04

Пральна машинка стрибає: секретне рішення, як позбутися шуму та вібрацій

13:02

"Дуже сумує": Володимир Зеленський зробив рідкісну заяву про сина

12:59

Як правильно розв’язати приклад: математична головоломка стала вірусною в мережі

12:54

Білик розповіла про особисте життя на тлі чуток про роман із Налчаджиоглу

12:35

"Чиста поразка": чи сядуть Путін і Зеленський за стіл переговорівВідео

12:09

"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

Реклама
12:03

Менше, ніж 200 гривень: ТОП-3 найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів

11:50

РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами: постраждали 4 області, зруйнований під’їздФото

11:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 лютого (оновлюється)

11:44

Бізнес-асоціації України вимагають прибрати тиск Держпродспоживслужби на підприємців

11:40

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибутокВідео

11:30

ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами новини компанії

11:04

Китайський гороскоп на завтра 21 лютого: Щурам - стрес, Півням - турботи

10:54

Тариф на воду зросте майже на 8%: на кого чекає підвищення комуналки

10:31

Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення - подробиці

10:24

30 тис. європейських військових можуть з’явитися в Україні: ЗМІ описали план Британії

10:09

РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Херсоні: під завалами можуть бути людиВідео

09:42

"Прорив" держкордону України з Курщини: ISW розповіли, чи досягнув ворог успіху

09:29

Нашим європейським друзям треба дуже швидко міркуватиПогляд

08:59

Через Трампа Україна може залишитися без ППО - Defence Express

08:48

"Вичавити" поступки: в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Помер зірка російських кримінальних серіалів

07:49

Трамп хоче укласти з Києвом спрощену угоду про корисні копалини - ЗМІ

06:37

РФ масовано атакувала Одесу: є постраждалий, 90 тисяч абонентів без світлаФото

06:21

Прогин під дияволаПогляд

Реклама
05:00

Як розвернутися, не порушуючи правила: цікавий тест ПДР для найуважніших

04:30

Викидати не варто: що можна зробити із старих подушок

04:08

Садівники просять "поливати кетчупом" сади у лютому: в чому причина

03:31

Можуть передбачити майбутнє: 4 знаки зодіаку з екстрасенсорними здібностями

03:02

Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до ВеликодняВідео

03:00

Тільки генії з високим IQ зможуть знайти фальшивого перевертня за 3 секунди

02:34

Гроші самі "липнуть" до рук: 4 знаки Зодіаку, які приречені бути багатими

02:00

"Страшна, тотальна заздрість": Ольга Сумська розповіла про підклади від колег

01:32

У Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку: постраждали близнюки

00:56

Лідер Бі-2 розповів, скільки щомісяця донатить на допомогу Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти