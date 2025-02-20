Від 20 до 100 тисяч гривень: які українці отримають фінансову допомогу в лютому

Усі, хто потребує допомоги, мають звернутися до органу місцевого самоврядування.

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Миколаїв запроваджує допомогу для жителів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Миколаїв запроваджує нові виплати для жителів міста

Міська рада надає фінансову допомогу пораненим і родинам загиблих

У лютому 2025 року мешканці одного з великих міст України матимуть змогу отримати кілька видів фінансової допомоги від міської ради, яка надасть підтримку тим, хто постраждав від російської агресії. Йдеться про жителів Миколаєва, повідомила пресслужба міськради.

Згідно з рішенням місцевої влади, мешканці міста зможуть подати заявку на одноразову матеріальну допомогу, яка надається раз на рік. Розмір допомоги може становити до десяти прожиткових мінімумів в залежності від ситуації.

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"Зміни стосуються цивільних, які загинули або дістали поранення внаслідок обстрілів на території міста", — ідеться в рішенні.

Фінансова підтримка призначена для осіб, які проходять тривале лікування – вони зможуть отримати до двох прожиткових мінімумів. Люди, які перенесли хірургічні операції, можуть розраховувати на допомогу до трьох прожиткових мінімумів. Пацієнти, що борються з онкологічними захворюваннями або потребують імплантів, зможуть отримати до п'яти прожиткових мінімумів.

Інші громадяни, що потрапили в складні життєві обставини, можуть отримати до десяти прожиткових мінімумів.

Також передбачено спеціальні категорії допомоги:

Сім’ї загиблих внаслідок обстрілів у Миколаєві отримають 30 тисяч гривень;

Для поранених на лікування – до 20 тисяч гривень;

Сім’ї дітей, загиблих через російську агресію, отримають 100 тисяч гривень за одну дитину;

Військові, які мають ордени, можуть отримати 30 тисяч гривень на паливо для авто раз на рік.

Щоб отримати виплати, громадяни повинні подати заяву та документи, що підтверджують вказані факти. Усі, хто потребує такої допомоги, мають звернутися до міськради для отримання додаткової інформації.

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