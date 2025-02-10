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Розшук і затримання військовозобов'язаних: з'явилося роз'яснення щодо прав ТЦК

Олексій Тесля
10 лютого 2025, 03:32
132
Розшук і затримання військовозобов'язаних проводяться з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.
Мобілізація в Україні, призовники
/ УНІАН

Важливо:

  • В Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК
  • Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК

Під час мобілізації в Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії або призову на військову службу.

Якщо такі порушення буде виявлено, то працівники військкоматів їх фіксують і надсилають звернення до поліції з метою розшуку таких осіб, пояснили юристи.

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Зазначається, що розшук і затримання військовозобов'язаних здійснюються з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Утім, такий протокол може складатися тільки за фізичної присутності порушника в приміщенні ТЦК і СП.

Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК після звернення до органів поліції щодо відсутності підстав для затримання військовозобов'язаного. Наразі в Україні існує єдиний механізм зняття такого розшуку через складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Зняття з розшуку складається з декількох етапів:

  • особисте прибуття військовозобов'язаного до районного ТЦК і СП, що подав у розшук;
  • складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210 або 210-1 КУпАП;
  • розгляд адміністративної справи;
  • винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності або закриття справи;
  • сплата грошового штрафу або оскарження постанови до суду.

Фахівці зазначають, що в більшості випадків зняти розшук дистанційно неможливо. Лише в разі, якщо відмітка в реєстрі була проставлена випадково, а військовозобов'язаний не вчиняв порушень, працівники ТЦК погоджуються прибрати відмітку про розшук.

Розшук і затримання військовозобов'язаних: з'явилося роз'яснення щодо прав ТЦК
/ фото: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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