Розшук і затримання військовозобов'язаних: з'явилося роз'яснення щодо прав ТЦК

Важливо:
- В Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК
- Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК
Під час мобілізації в Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії або призову на військову службу.
Якщо такі порушення буде виявлено, то працівники військкоматів їх фіксують і надсилають звернення до поліції з метою розшуку таких осіб, пояснили юристи.
Зазначається, що розшук і затримання військовозобов'язаних здійснюються з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Утім, такий протокол може складатися тільки за фізичної присутності порушника в приміщенні ТЦК і СП.
Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК після звернення до органів поліції щодо відсутності підстав для затримання військовозобов'язаного. Наразі в Україні існує єдиний механізм зняття такого розшуку через складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.
Зняття з розшуку складається з декількох етапів:
- особисте прибуття військовозобов'язаного до районного ТЦК і СП, що подав у розшук;
- складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210 або 210-1 КУпАП;
- розгляд адміністративної справи;
- винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності або закриття справи;
- сплата грошового штрафу або оскарження постанови до суду.
Фахівці зазначають, що в більшості випадків зняти розшук дистанційно неможливо. Лише в разі, якщо відмітка в реєстрі була проставлена випадково, а військовозобов'язаний не вчиняв порушень, працівники ТЦК погоджуються прибрати відмітку про розшук.
Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.
Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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