Розшук і затримання військовозобов'язаних: з'явилося роз'яснення щодо прав ТЦК

Розшук і затримання військовозобов'язаних проводяться з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

https://glavred.net/ukraine/rozysk-i-zaderzhanie-voennoobyazannyh-poyavilos-razyasnenie-naschet-prav-tck-10638218.html Посилання скопійоване

/ УНІАН

Важливо:

В Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК

Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК

Під час мобілізації в Україні в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з'явилися в ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії або призову на військову службу.

Якщо такі порушення буде виявлено, то працівники військкоматів їх фіксують і надсилають звернення до поліції з метою розшуку таких осіб, пояснили юристи.

відео дня

Зазначається, що розшук і затримання військовозобов'язаних здійснюються з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Утім, такий протокол може складатися тільки за фізичної присутності порушника в приміщенні ТЦК і СП.

Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК після звернення до органів поліції щодо відсутності підстав для затримання військовозобов'язаного. Наразі в Україні існує єдиний механізм зняття такого розшуку через складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Зняття з розшуку складається з декількох етапів:

особисте прибуття військовозобов'язаного до районного ТЦК і СП, що подав у розшук;

складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210 або 210-1 КУпАП;

розгляд адміністративної справи;

винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності або закриття справи;

сплата грошового штрафу або оскарження постанови до суду.

Фахівці зазначають, що в більшості випадків зняти розшук дистанційно неможливо. Лише в разі, якщо відмітка в реєстрі була проставлена випадково, а військовозобов'язаний не вчиняв порушень, працівники ТЦК погоджуються прибрати відмітку про розшук.

/ фото: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

Читайте також:

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред