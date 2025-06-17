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Українцям пообіцяли виплати до 3100 грн: хто може отримати і куди звертатися

Олексій Тесля
17 червня 2025, 16:49
319
Якщо людина працює або проходить службу, кошти перераховують на рахунок роботодавця.
Українцям пообіцяли виплати до 3100 грн: хто може отримати і куди звертатися
Українці можуть отримати виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Коли можна отримати виплати
  • Розміри виплат на 2025 рік

У 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України.

Юристи розповіли, хто може отримати виплати, пише Pravdatutnews:

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  • учасники бойових дій;
  • сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України;
  • ветерани війни;
  • люди з інвалідністю внаслідок воєнних дій (а також їхнє подружжя, якщо вони не вступили в новий шлюб);
  • особи, які мають особливі заслуги перед державою;
  • вдови або вдівці померлих учасників бойових дій, яких визнали інвалідами не з воєнної причини (наприклад, через хворобу або внаслідок нещасного випадку на виробництві, за умови, що вони не укладали повторного шлюбу).

Коли можна отримати виплати

Грошові виплати надаватимуться до 24 серпня 2025 року, а сума залежить від категорії та ступеня інвалідності. Найвища виплата - 3100 гривень - передбачена для інвалідів війни I групи та осіб з особливими заслугами перед Україною.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу, гроші нараховуються автоматично. Якщо людина працює або проходить службу, кошти перераховуються на рахунок роботодавця або військової частини на підставі поданої заяви. Решті необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або подати заяву онлайн, - пояснює юрист компанії April Consult Ірина Тарас.

До заяви потрібно додати:

  • копію паспорта;
  • реквізити банківського рахунку;
  • документ, що підтверджує право на отримання допомоги.

Подати документи потрібно до 1 серпня, але якщо людина не встигла - передбачено додатковий термін до 1 жовтня. Важливо: якщо статус (наприклад, учасника бойових дій або інвалідності) було отримано до 24 серпня включно, але виплата не надійшла до 1 жовтня, необхідно подати письмове звернення в будь-яке відділення Пенсійного фонду або ЦНАП. У цьому разі гроші виплатять до 1 листопада.

Розміри виплат на 2025 рік:

  • інваліди війни I групи - 3100 грн;
  • інваліди II групи - 2900 грн;
  • інваліди III групи - 2700 грн;
  • учасники бойових дій - 1000 грн;
  • особи з особливими заслугами перед державою - 3100 грн;
  • члени сімей загиблих - 650 грн;
  • учасники війни, колишні в'язні концтаборів, депортовані, діти підпільників - 450 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

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Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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