Нові вимоги до трудового стажу та перерахунок: що чекає пенсіонерів у 2023 році / Колаж фото УНІАН

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня в Україні збільшився до 2093 гривень. Аналогічний розмір тепер і у мінімальної пенсії. Але ось з 2023 року змін і переглядів пенсій не передбачено, повідомляє портал "Соціалка".

Проте, в майбутньому році в Україні зростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2023 році українці, яким виповнилося 60 років, не зможуть оформити пенсію, якщо не накопичили як мінімум 30 років стажу. І пенсію вони зможуть оформити тільки після досягнення віку 63 років. А в 65-річному віці пенсія нараховується українцям і зовсім при наявності 15 років страхового стажу.

Далі, нагадують експерт, в Україні щороку з 1 квітня відбувається автоматичний перерахунок пенсій українцям, які вже вийшли на пенсію, але як і раніше продовжать працювати. Норма поширюється на тих, хто придбав необхідний стаж станом на 1 березня кожного наступного року і кому такий перерахунок не виробляли останні два роки.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини: