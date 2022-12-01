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Пенсії в Україні підвищили з 1 грудня: кому збільшили виплати

1 грудня 2022, 09:51

Перерахунок пенсій стосується великої кількості пенсіонерів, але в середньому підвищення виплат не буде значним, розповіли в Пенсійному фонді України.

Пенсія
В Україні незначно підвищили пенсійні виплати / УНІАН

В Україні з 1 грудня 2022 року провели плановий перерахунок пенсій. Всі перерахунки проводяться в автоматичному порядку і пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до Фонду. Підвищать виплати непрацюючим пенсіонерам, шахтарям, людям, які отримали інвалідність внаслідок війни, ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни та іншим категоріям. Середній розмір підвищення пенсій недостатньо великий.

Як повідомили в Пенсійному фонді, проведено перерахунок пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Розмір виплат зріс у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, зміною показника заробітної плати та іншими факторами.

Як і кому підвищили пенсії з 1 грудня в Україні

  • Для непрацюючих пенсіонерів мінімальний розмір пенсії зріс з 2027 до 2093 грн (+66 грн);
  • Шахтарям - мінімальна пенсія зросла з 6081 до 6279 грн (+198 грн);
  • Сім'ям військовослужбовців, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника - мінімальні виплати зросли з 4054 до 4186 гривень (+132 грн);
  • Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій зростає на суму від 138 до 429 грн;
  • Мінімальна пенсія для ветеранів війни та членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни - на суму 6,60 до 33 грн;
  • Максимальний розмір пенсій зросте до 20 930 грн – на 660 грн;
  • Пенсії для жертв нацистських переслідувань серед людей з інвалідністю та членів їх сімей зростають на суму від 16,50 до 33 грн. Залежно від групи інвалідності;
  • За заслуги перед Україною – розмір пенсії збільшується на 26,40 грн.

"Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте середній розмір підвищення недостатньо великий", - зазначили в ПФУ.

Також у Пенсійному фонді додали, що всі перерахунки проводяться в автоматичному порядку.

"Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитися з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оборонний бюджет України становить 60% державних видатків.

За словами глави уряду, держава потребує допомоги Заходу. В крайньому випадку Україна не змогла б платити зарплати і пенсії.

25 листопада Шмигаль заявив, що Україна в 2023 році має намір покрити витрати на соціальні потреби 18 мільярдами доларів, які планується отримати від ЄС в якості макрофінансової допомоги.

"Це означає, що Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні витрати: пенсії, зарплати бюджетникам, допомогу внутрішньо переміщеним особам і людям з інвалідністю і т.п. Дякуємо європейським друзям за віру в наше майбутнє і внесок у нашу спільну перемогу", - підкреслив Денис Шмигаль.

Дивіться відео ТСН - на звільнених територіях України почали виплачувати пенсії

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