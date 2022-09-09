В Україні різко дорожчає популярний овоч: що сталося / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Холодна погода на початку першого місяця осені викликала зростання цін на тепличні помідори в Україні. Про це стало відомо завдяки даним, зібраним платформою EastFruit.

Крім того, кажуть експерти, підвищення цін викликане, в першу чергу, підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції тепличного томата.

Таким чином, зараз українські тепличні комбінати пропонують томат по 30-40 грн за кілограм. Це в середньому на 41% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. За словами представників тепличних комбінатів, погіршення погодних умов на більшій частині території країни спричинило уповільнення дозрівання томату.

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Тобто, пропозиція даної продукції помітно знижується, що на тлі активного попиту дозволяє виробникам щодня підвищувати відпускні ціни.

Станом на сьогоднішній день відпускні ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 39% вище, ніж на початку вересня минулого року. У той же час гравці ринку не виключають подальшого зростання цін при збереженні поточних темпів збуту даної продукції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні За останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозує, що ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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