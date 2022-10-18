Не по 60 грн за десяток: українцям розповіли, коли будуть адекватні ціни на яйця

Українцям розповіли, коли будуть адекватні ціни на яйця/ скріншот

Ціни на яйця в Україні в деяких регіонах досягали позначки в 60 гривень, але все стабілізується до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

Під час брифінгу директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко зазначив, що в цьому місяці очікується збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва.

"Адже підприємства почали відновлювати своє поголів'я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів", - зазначив він.

За словами Карпенка, зростання ціни на яйця викликали сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки і повномасштабне вторгнення РФ.

"Через те, що багато птахофабрики залишилися на окупованих територіях, перебували в зоні бойових дій, сьогодні вони не працюють. Ми оцінюємо зменшення промислового виробництва яєць під дією цього чинника десь на 20%", - підкреслив директор fсоціації.

Нагада'vj, ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%. Як повідомляє Державна служба статистики( Держстат), це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%.

Також ми писали, що експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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