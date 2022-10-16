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Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому виплатять гроші

16 жовтня 2022, 20:25

Державна виплата в розмірі 100 тисяч гривень буде одноразовою.

гривні, гроші
Виплати українцям / pixabay

Українці, які перебували з 2014 року або перебувають зараз у полоні, отримають грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Як заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Міжвідомча комісія прийняла рішення про те, щоб ще 413 осіб отримали грошову допомогу від держави.

Зокрема, Міжвідомчою комісією 358 українців були визнані особами, позбавленими волі в результаті збройної агресії РФ. Серед них 35 жінок.

Також виплати в розмірі 100 тисяч гривень отримають шість іноземців, які потрапили у полон під час проходження військової служби у Збройних Силах України.

Призначили виплати і 49 сім'ям незаконно ув'язнених українців. Зараз всі вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією або органами влади Росії через політичну, громадську чи професійну діяльність.

Як додали в міністерстві, державна виплата в розмірі 100 тисяч гривень буде одноразовою.

Вже з початку 2022 року таким українцям вже перерахували понад 26 млн гривень.

Виплати в Україні

Пізніше екс-керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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