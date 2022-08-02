Долара по 40 вже не буде: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі тижні

У Нацабанку підкреслили, що курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні – спекулятивний.
Курс долара до гривні коливатиметься біля офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні.
Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман у коментарі "ТСН" зазначив, що гривня повинна посилитися в найближчі кілька тижнів.
"Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратися на думку дуже багатьох експертів, навіть не працюють в НБУ", - пояснив він.
Фурман підкреслив, що курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні – спекулятивний.
"Гривня в найближчі дні-тижні посилиться. І вона буде приблизно коливатися біля того офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар", - сказав експерт.
Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.
"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.
Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.
Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.
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