Долара по 40 вже не буде: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі тижні

Долар, курс валют / скріншот, УНІАН

Курс долара до гривні коливатиметься біля офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні.

Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман у коментарі "ТСН" зазначив, що гривня повинна посилитися в найближчі кілька тижнів.

"Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратися на думку дуже багатьох експертів, навіть не працюють в НБУ", - пояснив він.

Фурман підкреслив, що курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні – спекулятивний.

"Гривня в найближчі дні-тижні посилиться. І вона буде приблизно коливатися біля того офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.

Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

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