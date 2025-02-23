Базовий продукт раціону "впаде" в ціні на 9%: експерт потішив прогнозом

Провідний науковий співробітник пояснив, коли і чому варто очікувати зниження цін на молочні продукти.

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В Україні знизиться ціна на молочні продукти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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На скільки відсотків зменшиться вартість молочних продуктів у березні

Чому молочка здешевшає

Вже в березні поточного року ціни на молочні продукти знизяться. Про це розповів у коментарі Главреду провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус.

За його словами, весна — це початок періоду "великого молока", оскільки більшість корів телиться, що призводить до збільшення пропозиції молока та молочних продуктів на ринку.

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Крім того, зростання пропозиції молока за обмеженого попиту, зумовленого низькою купівельною спроможністю населення, призводить до зниження закупівельних цін на продукт незалежно від його сорту.

За оцінками фахівців Інституту аграрної економіки, у березні 2025 року закупівельні ціни на молоко, що постачається сільськогосподарськими підприємствами, знизяться таким чином:

вищого ґатунку ("екстра") на 5 % і становитиме 17,90 грн/кг без урахування ПДВ;

вищого ґатунку - на 6 % - до 17,40 грн/кг;

першого сорту - на 9 % і коштуватиме 16,30 грн/кг без урахування ПДВ.

Іван Свиноус додає, основними чинниками, що стримують зниження закупівельних цін на молоко, що надходить на переробку від господарств корпоративного сектору аграрної економіки, є дорожчання енергоносіїв та інфляційні процеси в економіці країни, а також дефіцит високоякісної молочної сировини.

"Подальше зростання цін на електроенергію, пальне та інше вхідне матеріальне ресурси, що використовуються для виробництва молочних продуктів, стримуватимуть суттєве зниження цін на них у роздрібній мережі. Проте, з огляду на обмеженість купівельної спроможності населення, а також специфічну характеристику молокопродукції – обмежений термін її реалізації – прогнозується незначне зниження роздрібних цін – до 5 %", - вважає Свиноус.

Науковий співробітник пояснив, що вартість пастеризованого молока жирністю 2,5 % у березні 2025 року може становити 39,4 грн/кг (-2,5 %), вершкового масла жирністю 72,5 % - 328,6 грн/кг (-5 %), сиру жирністю 9 % - 152 грн (-4 %).

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред з посиланням на головну наукову співробітницю відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Світлану Черемісіну, у 2024 році в Україні зафіксували значне зростання цін на продукцію хлібопекарської галузі, і ця тенденція збережеться у 2025-му.

Крім того, за словами експерта молочного ринку Максима Фастєєва, у січні вершкове масло подорожчало майже на 34% порівняно з минулим роком, що стало найбільшим зростанням за останнє десятиліття.

Нещодавно виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. За його словами, подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.

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Хто такий Іван Свиноус? Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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