Ціни на оренду квартир різко 'підскочили': в яких областях найдорожче

Коротко:
- Вартість оренди житла знову зросла
- З початку року ціни зросли вже на 3,1%
- На першому місці за вартістю оренди - Закарпатська область
З початку року в Україні подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання. Про це йдеться у звіті Держстату.
Зазначається, що середня місячна плата за оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли вже на 3,1%.
Згідно із даними, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 888 гривень (+1,0%).
Львівська область на другому місці. Там вартість зросла на 3,7% до 10 833 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.
Крім того, у Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Тому столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Водночас, найнижчі ціни на оренду житла в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 666 гривень) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.
Вартість оренди квартир в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у квітні вартість оренди житла впала у Кіровоградській області. Сума знизилась на 26%.
Також відомо, що найбільше за оренду 1-кімнатної квартири доведеться заплатити в Ужгороді – там на такі житлові витрати піде одразу 76% середнього місячного заробітку.
Водночас, вартість оренди житла в Києві за останні півроку впала більш ніж на чверть. З вересня 2024 року квартири загалом подешевшали на 26,2% (з 24 396 грн до 18 000 грн).
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