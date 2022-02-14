Українським військовим з 1 березня підвищать зарплати: кому та на скільки

Українським військовим підвищать запрплати / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовцям - відомо, що в ЗСУ вони зростуть на 30% з 1 березня.

За інформацією сайту президента, у зв'язку з оголошенням 16 лютого Дня єдності Кабінету Міністрів доручено передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть наступним чином:

Збройні Сили України-підвищення на 30%

Нацгвардія та Держприкордонслужба-доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року

Уряд має на основі Єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну ситуацію у сфері безпеки.

Також Кабінет Міністрів повинен прискорити створення і запуск системи територіальної оборони і заходів з підготовки українців до національного опору.

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Що ще сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні

Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує гідну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.

Україна прагне миру і хоче повернути Крим і ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.

Бізнесмени і політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.

Україна відзначатиме 16 лютого День єдності, а не нападу РФ.

Зараз здається, що навколо темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

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