На банкнотах гривні можуть з'явитися інші портрети: в НБУ заінтригували заявою

Зовнішній вигляд банкнот, якими ми зараз розраховуємося, був створений ще у 1992 році.

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На банкнотах можуть з'явитися нові обличчя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що сказав Пишний:

Кожне нове покоління має право на власне бачення дизайну грошей.

Важливо відобразити на грошах цінності та постаті, якими пишається сучасне українське суспільство.

Ще більш ніж три десятка тому був затверджений дизайн банкнот гривні. Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю "Українському радіо", зовнішній вигляд виконує свої функції, однак варто зважати, що кожне нове покоління має право на своє бачення.

За словами Пишного, забігати наперед поки не варто, однак він вважає, що "ось це покоління, яке зараз переживає ці драматичні події, воно має право сказати своє слово про те, які цінності, які постаті, що саме, яке повідомлення повинна нести в собі наступна банкнота".

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Голова НБУ розповів, що той дизайн банкнот, яким ми зараз користуємося, був затверджений ще в далекому 1992 році.

"На ньому історичні постаті, на ньому зрозумілі для нас цінності, це все дуже важливі речі, і вони виконують свою функцію. Але ж дивіться за цей час в Європейському Союзі тричі вже оновили дизайн банкнот. Чому це відбувається? Тому що кожне наступне покоління повинно мати можливість сказати щось своє і відчути зв'язок із цим", - додав він.

Сьогодні на банкнотах зображено таких осіб, як Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Володимир Вернадський та інші.

Які саме нові постаті будуть згодом зображені на нових банкнотах, Пишний не уточнив, однак, за його словами, необхідно "розказати про речі, якими ми повинні пишатися".

"Ми не хочемо цієї суперечки, але прагнемо цієї дискусії. Але українці ніколи не втратять шанс влаштувати гарну суперечку", - сказав він під час виставки-експедиції "Гривня. Більше ніж гроші" яку презентував НБУ.

Що відбувається на валютному ринку - деталі

Главред писав про те, у перший день нового місяця квітня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,42 грн (-6 коп.). В той же час курс євро зріс до 44,83 грн (+8 коп.).

Сьогодні гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс долара на 2 квітня встановили на рівні 41,37 грн/дол.

Своєю чергою експерт Тарас Лєсовий здивував, по якій ціні буде 100$ в квітні місяці. За його словами, економічна ситуація в Україні зазнає впливу від монетарної політики Нацбанку, заходів, спрямованих на підтримку гривні, ефективності контролю над інфляцією, а також від динаміки розвитку аграрного сектору та загального стану економіки країни.

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Хто такий Андрій Пишний? Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

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