Чи штурмуватиме валюта вершини в квітні: банкір здивував, по якій ціні буде 100$

Що розповів банкір:
- Чи чекати валютних сюрпризів у квітні 2025 року
- Скільки доведеться платити за долар цього місяця
У квітні 2025 року на валютному ринку України можливі короткочасні коливання, проте значних довгострокових ризиків для курсу гривні не очікується. Як зазначив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі для УНІАН, з початку року зростання курсу долара не перевищить 0,7%.
На ситуацію впливатимуть монетарна політика Національного банку України, заходи для підтримки гривні, контроль рівня інфляції, а також динаміка аграрного сектору та загальний стан економіки країни.
Яким буде курс долара в квітні?
За прогнозами експерта, у квітні курс долара знаходитиметься в межах 41,5 – 42,3 гривні за одиницю. Відповідно, 100 доларів коштуватимуть від 4150 до 4230 гривень, а 1000 доларів – від 41 500 до 42 300 гривень.
Скільки в квітні коштуватимуть 100 доларів?
Також Лєсовий зазначив, що перші дні квітня пройдуть без різких змін на валютному ринку. Він прогнозує, що до 6 квітня курс долара залишатиметься в діапазоні 41,4 – 42 гривні за долар. Отже, 100 доларів у цей період коштуватимуть від 4140 до 4200 гривень.
Курс долара в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у перший день місяця, 1 квітня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,42 грн (-6 коп.). Водночас курс євро зріс до 44,83 грн (+8 коп.).
Також розповідалося, скільки коштуватиме валюта 2 квітня. Повідомляється, що курс долара знижується вже п’ятий день поспіль.
Своєю чергою банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс долара у квітні. За його словами, попит та пропозиція перебуватимуть у балансі.
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Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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