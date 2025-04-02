Чи штурмуватиме валюта вершини в квітні: банкір здивував, по якій ціні буде 100$

На ситуацію серйозно впливає динаміка розвитку аграрного сектору та загального стану економіки країни.

https://glavred.net/economics/budet-li-valyuta-shturmovat-vershiny-v-aprele-bankir-udivil-po-kakoy-cene-budet-100-10652441.html Посилання скопійоване

Валютний прогноз банкіра на квітень / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Що розповів банкір:

Чи чекати валютних сюрпризів у квітні 2025 року

Скільки доведеться платити за долар цього місяця

У квітні 2025 року на валютному ринку України можливі короткочасні коливання, проте значних довгострокових ризиків для курсу гривні не очікується. Як зазначив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі для УНІАН, з початку року зростання курсу долара не перевищить 0,7%.

На ситуацію впливатимуть монетарна політика Національного банку України, заходи для підтримки гривні, контроль рівня інфляції, а також динаміка аграрного сектору та загальний стан економіки країни.

відео дня

Яким буде курс долара в квітні?

За прогнозами експерта, у квітні курс долара знаходитиметься в межах 41,5 – 42,3 гривні за одиницю. Відповідно, 100 доларів коштуватимуть від 4150 до 4230 гривень, а 1000 доларів – від 41 500 до 42 300 гривень.

Скільки в квітні коштуватимуть 100 доларів?

Також Лєсовий зазначив, що перші дні квітня пройдуть без різких змін на валютному ринку. Він прогнозує, що до 6 квітня курс долара залишатиметься в діапазоні 41,4 – 42 гривні за долар. Отже, 100 доларів у цей період коштуватимуть від 4140 до 4200 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший день місяця, 1 квітня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,42 грн (-6 коп.). Водночас курс євро зріс до 44,83 грн (+8 коп.).

Також розповідалося, скільки коштуватиме валюта 2 квітня. Повідомляється, що курс долара знижується вже п’ятий день поспіль.

Своєю чергою банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс долара у квітні. За його словами, попит та пропозиція перебуватимуть у балансі.

Більше цікавих економічних новин:

Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред