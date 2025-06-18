На АЗС України підскочили ціни: скільки доведеться заплатити водіям

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати.

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Скільки водіям доведеться платити на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Усі види пального на АЗС подорожчали

Найпомітніше зріс у ціні дизель

В Україні підвищилися ціни на різні види палива на АЗС. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Бензин А-95 преміум станом на 17 червня подорожчав на 15 копійок і коштує 60,95 гривні за літр. Водночас бензин А-95 зріс у ціні на 21 копійку і тепер водіям доведеться платити 56,49 гривні.

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Щодо бензину А-92, то його вартість підвищилась на 22 копійки за літр - до 54,23 гривень.

Найпомітніше подорожчало дизельне паливо, яке тепер коштує 53,36 гривні, тобто на 30 копійок більше. Водночас найменша різниця у вартості автомобільного газу - всього 7 копійок. Тепер він коштує 34,23 гривні.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що Україні не загрожує паливна криза влітку 2025 року. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повністю виключає такий розвиток подій.

Напередодні українців попередили, що у червні не варто очікувати зниження цін на пальне, адже на їхнє формування впливають не лише ціни на нафту, а й коливання валютного курсу, логістика, премії експортерів та внутрішня економіка АЗС.

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин нещодавно розповідав, що наразі паливо в Україні на заправках коштує приблизно стільки ж, скільки воно коштувало у 2022 році.

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