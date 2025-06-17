Що буде з цінами на пальне у червні - названо фактори, що впливають на вартість

Ціни на пальне в Україні можуть коливатись, що залежить від курсу гривні щодо іноземних валют та ряду інших важливих факторів, вказує аналітик.

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Що буде з цінами на пальне у червні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Косянчук:

Україні не варто очікувати зниження цін на пальне у червні

Ціна на паливо в Україні залежить від ряду чинників, не лише від цін на нафту

У червні не варто очікувати зниження цін на пальне, адже на їхнє формування впливають не лише ціни на нафту, а й коливання валютного курсу, логістика, премії експортерів та внутрішня економіка АЗС. Про це заявив президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук в коментарі для Главреду.

За словами Косянчука, червень не є періодом, коли варто очікувати здешевлення нафтопродуктів. Ціни на пальне не мають прямої залежності від вартості нафти — на них впливає багато інших чинників, зокрема курс гривні до іноземних валют, який змінюється стрімко й суттєво.

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"І, можливо, саме коливання курсу і спонукає деякі мережі піднімати ціни. Хоча це не характерно для всього ринку, тому що на ринку працюють різні компанії, різні бренди, і у кожної з них - своя економіка, своя логістика. Тобто вони не можуть діяти синхронно в ціновому плані", - зазначив він.

Аналітик також звернув увагу, що країни-постачальники пального нерідко встановлюють додаткову премію — від 30 до 70 доларів за тонну, що дозволяє їм збільшувати прибуток.

Він вказує на те, що можна робити прогнози, спираючись на подібні періоди в минулому, скажімо, на червень 2024 року. Втім, практика свідчить, що такі порівняння не завжди дають точні результати.

Водночас у мережах автозаправних станцій, особливо преміум-сегменту, є певний ціновий резерв. Вартість пального використовується як інструмент для регулювання обсягів продажу, а кількість реалізованого палива істотно впливає на економічні показники. Це пов’язано з тим, що витрати на обслуговування АЗС є відносно стабільними, тож збільшення обсягів продажів без зміни витрат покращує загальну рентабельність бізнесу.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні загалом спостерігається зростання цін на продукти, однак цього місяця винятком стала молода картопля — сезонний овоч суттєво подешевшав. Якщо в травні її середня ціна сягала 89,15 гривні за кілограм, то станом на 17 червня вона впала до 47,37 гривні, що означає зниження приблизно на 42%, за даними Мінфіну.

Водночас в Україні триває скорочення посівних площ під жито у 2024–2025 роках, і це вже набуває сталого характеру. Така динаміка є одним із чинників зростання вартості хліба, зазначає експертка Світового банку Оксана Руженкова.

Крім того, помітне здешевлення тепличних огірків, що пов'язано зі збільшенням їх пропозиції на ринку, повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу.

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Хто такий Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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