МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів

Надходження траншу МВФ очікується вже 23 листопада / Reuters

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про перший перегляд програми Stand-by з Україною та. про надання траншу в розмірі 699 мільйонів доларів.

Рішення ухвалили в понеділок, 22 листопада, повідомляється на сайті МВФ.

Крім того, Фонд продовжив термін дії програми Stand-by, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців - до червня 2022 року.

"Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила сьогодні перший огляд економічних показників України відповідно до 18-місячної Угоди про резервне кредитування (SBA), що була схвалена 9 червня 2020 року. Завершення огляду дозволяє владі виділити суму, еквівалентну приблизно 699 мільйонам доларів США, внаслідок чого загальні виплати в рамках чинного СБА складуть приблизно 2,8 мільярда доларів США", - йдеться в повідомленні.

Правління також схвалило продовження угоди про резервне кредитування до кінця червня 2022 року і перерозподіл виплат за програмою, а також запит влади України про відмову від недотримання критерію ефективності грудня 2020 року по гарантованому державою боргу в світлі вже зроблених коригувальних дій.

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Зазначається, що допомога від МВФ повинна допомогти українській владі впоратися з наслідками шоку, викликаного COVID-19, підтримати відновлення економіки і просунути реформи.

На рішення Ради директорів МВФ отореагував президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу в обсязі близько $700 млн", - написав Зеленський у своєму мікроблозі в Twitter.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав рішення МВФ, зазначивши, що кошти "будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19".

В українському Національному банку пояснили, що відповідне рішення "дозволить Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом 1,6 млрд спеціальних прав запозичень (понад два млрд доларів)".

"Як і раніше, пріоритетними напрямками програми залишаються забезпечення макроекономічної стабільності, реформування фінансової системи та впровадження структурних реформ", - підкреслив глава НБУ Кирило Шевченко.

Він додав, що надходження траншу очікується "вже за кілька днів".

Заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован пізніше на своїй сторінці у Facebook уточнив: "Другий транш програми у розмірі близько 700 млн доларів вже у вівторок (23 листопада, - ред.) буде на рахунках українського уряду".

Нагадаємо, Меморандум між Україною і МВФ був підписаний в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-by на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

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