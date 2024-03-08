Можна видихнути: в Україні падає в ціні популярний овоч

Цінник на важливий продукт став набагато меншим і знизився на 70% порівняно з минулим роком.

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В Україні падає в ціні популярний овоч / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні вже другий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву, яка є незамінним продуктом, зокрема - традиційного борщу. Станом на 7 березня оптові партії овоча приходили в продаж по 6-9 грн за кг. Це, своєю чергою, дешевше на 12%, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомив проєкт EastFruit.

Причиною падіння ціни експерти називають теплу погоду, яка може призвести до псування продуктів на складах виробників. Тому фермери намагаються реалізувати овоч середньої та високої якості швидше, що і відбивається на її ціні.

При цьому, аналітики стверджують, що на ринку у великому обсязі залишаються некондиційні коренеплоди. Це чинить тиск на ціни продукції і високої якості в тому числі.

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Як змінилася ціна на моркву

Загалом, порівняно з березнем 2023 року, морква впала в ціні в середньому на 76%. До того ж, за нинішніми показниками ціна на цей овоч уже нижча ніж у березні 2022 року.

А от якщо порівняти вартість моркви в Україні та інших регіонах, то можна побачити, що в тій самій Польщі овоч можна купити за ціною вдвічі вищою. Згідно з аналізом перспективи, в Україні моркву зможуть продавати нижче, ніж у деяких країнах східного регіону.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни в Україні

Як повідомляв Главред, з усього борщового набору овочів на початку нинішнього року подешевшали тільки морква і ріпчаста цибуля, а решта - подорожчали. Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Також, в Україні спостерігається різке зростання ціни на білокачанну капусту. За тиждень цей овоч зріс у ціні на 26%, зараз його можна купити за ціною 8-12 грн/кг. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

До того ж, як ми писали раніше, для того, щоб отримувати від покупців якомога більше грошей, супермаркети і магазини нерідко проводять дрібні "трюки" з вартістю товарів.

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