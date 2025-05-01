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Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

Альона Вороніна
1 травня 2025, 12:34
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Яким може бути курс долара в травні цього року? Експерт розповів, що вплине на зміни у вартості цієї валюти.
Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го
Стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як може змінитися ціна на долар у травні 2025 року
  • Що вплине на зміну вартості долара

Курс долара в Україні у травні 2025-го може зрости. Ситуація на валютному ринку нашої держави в останній місяць весни залежатиме передусім від економічних чинників.

Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна. Серед чинників, які вплинуть на курс долара, він передусім назвав очікуване скасування більшості економічних преференцій Євросоюзу для українських товарів, яке може відбутися у червні, і пік зростання споживчих цін.

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"Ми припускаємо, що у травні вони можуть зрости в межах 1,5%. Відтак цілком можливо, що НБУ вживатиме заходів для підтримки національної валюти", – сказав він.

Лєсовий зазначив, що також не варто виключати вплив підписання ресурсної угоди із США (Україна підписала цю угоду зі США 30 квітня – ред.).

Також він зазначив, що вагомим стане непрямий фактор – можливе припинення чи призупинення війни в Україні.

Як може змінитися курс долара у травні

За словами експерта, зміни курсу долара в Україні у травні будуть помітними, проте не надто сенсаційними.

Він зазначив, що минулого року найбільш активні курсові зміни у 2024 році відбувалися саме навесні. Сукупно у квітні-травні курс долара зріс з 39 гривень до 40,5 гривень – на понад 3,8%.

Експерт наголосив – цілком можливо, що у другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%. За підсумками місяця офіційний курс очікується на рівні 41,6-42 грн /долар.

"Таким чином, травень може стати дуже важливим місяцем для валютного ринку: з одного боку, це кульмінаційний місяць для споживчих цін, а з іншого, – можуть суттєво змінитися умови для українських виробників, що експортують свою продукцію до ЄС. Також до цих економічних пунктів варто додати фактор "воєнної" невизначеності. Однак у регулятора вдосталь важелів, щоб втримати ситуацію на прийнятному рівні та убезпечити валютний ринок від стрімких змін", – підсумував Лєсовий.

Курс долара в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень. Експерт розповів, що саме може вплинути на різке падіння гривні.

Також начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що буде з доларом найближчим часом – банкір відповів, чи чекати на круте піке. Експерт спрогнозував скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 4 травня.

Нагадаємо, долар і євро пішли вниз – яким буде курс валют у перший день травня. В Україні курс долара падає вже третю добу.

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Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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