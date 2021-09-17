Львів'янка вимагає підвищити податки: з'ясовано дивовижне бажання жінки

Жінка думає, що так підвищать пенсії / zagranitsa.com

Львів'янка приголомшила проханням, з яким звернулася до Окружного адміністративного суду Києва. Жінка вимагає зобов'язати Кабінет Міністрів збільшити розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Причому, до 42%.

Про це йдеться на сайті ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулася мешканка Львівської області з позовом до Кабінету Міністрів України та Пенсійного фонду України. Позивачка, крім іншого, просить суд зобов'язати Кабінет Міністрів України та Пенсійний фонд України підвищити ЄСВ двічі - до 42%", - зазначено в повідомленні.

Львів'янка вважає, що це дозволить збільшити дохід до держбюджету в податковому еквіваленті. А потім, за її словами, влада зможе підвищити розмір пенсій в Україні

Суд відразу справу не відхилив і на даний момент вирішує питання відкриття провадження.

Нагадаємо, в Україні після опублікування Мінекономіки нової граничної вартості роздрібних цін на паливо, вартість пального різко зросла.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 67 копійок. Таким чином з 25,94 гривень вони піднялися до 26,61 гривень за літр. А для дизельного палива вони зросли на 63 копійки - з 21,69 гривень до 22,32 гривень за літр.