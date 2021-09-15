В Україні різко зросли ціни на паливо: вартість дизелю і бензину побила рекорд

АЗС різко підняли ціни на автопаливо / УНІАН

В Україні після опублікування Мінекономіки нової граничної вартості роздрібних цін на паливо, вартість пального різко зросла.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 67 копійок. Таким чином з 25,94 гривень вони піднялися до 26,61 гривень за літр. А для дизельного палива вони зросли на 63 копійки - з 21,69 гривень до 22,32 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на автозаправних станціях не може бути вищою, ніж 31,61 гривень за літр, а дизеля - ніж 29,32 гривень за літр.

Однак відразу після публікації нової граничної вартості, роздрібні ціни на паливо в Україні вже в середу, 15 вересня, стрімко піднялися вгору. Хоча в цей же час, як свідчать дані моніторингу Консалтингової групи А-95, автогаз впав у вартості. Але тільки на одну копійку.

Скільки в середньому коштує паливо для авто:

бензин А-92 - 29,24 гривень за літр (+0,33 гривень)

бензин А-95 - 30,12 гривень за літр (+0,25 гривень)

дизельне паливо - 28,38 гривень за літр (+0,23 гривень)

автогаз - 17,48 гривень за літр (-0,01 гривень).

Як раніше писав Главред, Європейська комісія прийняла пакет екологічних пропозицій, які, передбачають поступове скорочення норми викидів вихлопних газів.

Метою "зеленого пакету" є зменшення викидів СО2 на 55% до 2030 року, а до 2050 року - забруднення повітря оксидом вуглецю має бути зведено до нуля.