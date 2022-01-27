Курс гривні до долара обвалився до семирічного мінімуму: такого не було з 2015 року

Курс гривні до долара обвалився до семирічного мінімуму / Reuters

У четвер на міжбанківському валютному ринку курс гривні впав до 29 грн/$ - мінімум з лютого 2015 року.

Курс української валюти послабився майже на 20 копійок - до 29,00 — 29,02 грн/$, до євро — зміцнився приблизно на 1 копійку−до 32,45-32,46 грн/€.

Останній раз курс гривні до долара США був вище 28,9 грн / $ 24 лютого 2015 року, коли досяг свого історичного мінімуму в 32/33.5 грн/$ через військову та економічну ситуацію в країні. Тоді на чорному ринку курс долара досяг 40 грн/$.

/ bank.gov.ua

minfin.com.ua

Варто зазначити, що Національний банк України на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривні за долар.

Тоді офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був тільки 25 січня 2018 року - 28,86 гривень.

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