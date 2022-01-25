Курс долара в столичних обмінниках встановив рекордний максимум

Обмінники побили свої рекорди / telegraf.com.ua

Долар у київських обмінниках побив рекорд. Курс валют злетів до чотирирічного максимуму.

Зокрема, на ранок вівторка, 25 січня, гривня до долара ослабла на 31 копійку і склала 28,70 грн/дол.

Продаж американської валюти здійснюється в середньому за курсом 28,40 грн за дол. і євро-32,00 грн за євро. Таким чином, курс гривні до Євро ослаб на 25 копійок - до 32,45 грн/євро.

Експерти відзначають, що востаннє курс долара піднімався до подібної позначки в січні 2018 року. Станом на 24 Січня 2018 року американська валюта була на рівні 28,86.

Тим часом, Національний банк України на вівторок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37 грн/дол. Тобто, гривня ослабла на 5 копійок.

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Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,06 грн/євро. Виходячи з цього, гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Нагадаємо, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, найближчими днями грівна залишиться в діапазоні 28,25-28,40 грн/$.

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