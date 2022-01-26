Курс долара в Україні зріс до максимуму за чотири роки

Курс долара / УНІАН, pixabay

Національний банк України на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар.

За даними сайту регулятора, курс виріс на 13 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,7984 гривень за 1 долар (+0,1326 грн).

При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,6658 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара до гривні зріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був тільки 25 січня 2018 року - 28,86 гривень.

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Прогноз курсу долара

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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