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Курс долара в Україні в серпні: чи буде і далі дорожчати валюта - прогноз експерта

30 липня 2022, 08:43

Ажіотажний попит має психологічну складову - населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара.

долар, курс долара
У найближчі тижні готівковий курс гривні до долара ймовірно повернеться ближче до офіційного / Фото УНІАН

У серпні готівковий курс гривні може зміцнитися та розвернутися ближче до офіційного, встановленого Нацбанком.

Такий прогноз озвучив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, передає РБК-Україна.

Експерт прогнозує, що готівковий курс гривні до долара ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні.

"Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", - сказав Верещук.

За його словами, Нацбанк України, найімовірніше, має намір тримати поточний обмінний курс на незмінному рівні кілька наступних місяців.

"Тому хоч і поступово, але готівковий ринок буде насичуватися доларами і євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не будуть повторюватися в майбутньому", - зазначив експерт ICU.

Як повідомляв Главред, Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол.

29 липня у Києві різко подорожчав долар. У банках столиці пропонували купити 1 долар за понад 40 гривень. В обмінниках долар і зовсім дорожче 42 грн. Валюта продовжує дорожчати.

29 липня Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктів обміну валют - тепер всі операції повинні фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.

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