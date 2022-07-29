У Києві різко злетів долар: валюта на ринку продається дорожче 42 гривень

Середній продаж долара в Києві 29 липня оцінюється в 42,5 грн - Мінфін / УНІАН, pixabay

У п'ятницю, 29 липня, у Києві різко подорожчав долар. У банках столиці вже пропонують купити 1 долар більше 40 гривень. В обмінниках долар взагалі дорожче 42 грн та продовжає дорожчати.

На сайті Мінфін відзначається, що американська валюта в деяких банках подорожчала і торгується вже вище 40 гривень. Зокрема, Універсалбанк пропонує купити долар за 41,7 грн. Фінансова установа ПУМБ продає долар за 41,5 грн.

Середній продаж за ринком 29 липня ресурс оцінює в 42,50 грн. Протягом дня долар продовжує дорожчати.

Finance.ua вказує, що деякі банки стали продавати долар дорожче 42 гривень.

Курс в обмінниках також перевищує 42 гривні за один долар.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 травня ухвалив рішення скасувати обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки і обмінники могли продавати валюту з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

21 липня Нацбанк ухвалив рішення про перегляд офіційного курсу гривні в Україні і змінив його з 29,25 гривень до 36,56 гривень за один долар.

Економіст Олег Пендзін розповів Главреду про те, що перегляд курсу гривні до долара призведе, у тому числі, і до подорожчання палива на заправках. Емісія Нацбанку призведе до зростання цін на продукти. Чим довше буде йти війна, тим сильніше подорожчає долар.

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