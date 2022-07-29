Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

НБУ посилив вимоги до обмінників / колаж УНІАН

У п'ятницю, 29 липня, Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктів обміну валют - відсьогодні всі операції мають фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло, пише офіційний сайт регулятора.

За інформацією, для підвищення конкуренції і збільшення пропозиції готівкової валюти з травня 2022 року вже ослаблено низку обмежень в цьому сегменті для банків - щоб знизити спекулятивний тиск і обсяги "банкоматного туризму".

Але з'явилися негативні тенденції в роботі обмінних пунктів, які почали штучно підвищувати курс валют.

"Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту і пропозиції в безготівковому сегменті валютного ринку і може свідчити про виключно спекулятивні підходи до небанківських установ", - йдеться в повідомленні.

Які вимоги для обмінників посилили

Інформація в курсах купівлі та продажу має подаватися в стандартному вигляді - копії наказу, яка розміщується на касах. Інформувати про курси поза кас заборонено, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Обмінники знову зобов'язані подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, які передбачають використання готівки в національній Або іноземній валютах.

Процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися з обов'язковим відеоспостереженням. Також НБУ перегляне технічні вимоги до кас.

Для посилення контролю інформація про використовувані термінали буде передаватися в Національний банк. Це дозволить посилити податкову дисципліну, оскільки обмінники ухиляються і практично не платять податок на прибуток.

Нацбанк підняв курс долара

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Читайте також: