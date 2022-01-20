Курс долара вже досяг річного максимуму: як витівки Путіна "топлять" українську гривню

Українцям озвучили новий прогноз зростання курсу долара через дії Путіна / УНІАН

Загроза вторгнення РФ та нагнітання ситуації на кордоні стане причиною зростання курсу долара в Україні. Експерти кажуть, що американська валюта коштуватиме майже 30 гривень.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб припускає, що нинішня ситуація навряд чи зможе бути "заморожена", пише Обозреватель.

"Два можливих сценарії - або загострення ситуації і подальше збільшення ймовірності збройного конфлікту, або навпаки - суттєва деескалація. У першому випадку можна очікувати протягом місяця зростання курсу долара в районі 29,5 грн",- вважає експерт.

За прогнозом керівника відділу аналітики Forex Club Андрія Шевчишина, гривню чекає подальше ослаблення.

читайте такожВідріжуть РФ від долара: Байден пригрозив Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну"Найближчі орієнтири-це максимальні курсові значення з 2015 року. Якщо не брати пікові рівні лютого 2015-го, мова йде про показники в районі 28,95 грн",- уточнив він.

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Курс долара в Україні

Максимальний курс долара в минулому році був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня 2022 року встановлено на рівні 28,40 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму за рік.

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