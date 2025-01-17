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Гривню відв'яжуть від долара: що буде з курсом і чи варто скуповувати валюту

Анна Ярославська
17 січня 2025, 11:12
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У НБУ вважають, що перехід з долара на євро піде на користь українській економіці.
Евро, доллар
Курс гривні хочуть прив'язати до євро, а не до долара / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому євро хочуть зробити курсоутворюючою валютою
  • Чого чекати від курсу валют найближчим часом
  • Купувати чи продавати долари та євро

Національний банк України планує зробити євро курсоутворюючою валютою замість долара. Конкретних термінів впровадження цього важливого кроку поки що не озвучують, проте експерти вже оцінили, як зараз варто діяти українцям - купувати чи продавати валюту.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що перехід з долара на євро піде на користь українській економіці, зокрема, в розрізі прагнення України увійти до Євросоюзу. Однак, за її словами, зараз не найкращий час відв'язувати курс гривні від долара заради переходу на євро. Адже країна перебуває у стані війни, пише ТСН.

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Чому курс гривні хочуть прив'язати до євро

Головна причина в тому, що в країні зростає кількість здійснюваних у країні валютних угод саме в європейській валюті. Ба більше, завдяки активній підтримці України під час війни країнами Євросоюзу дуже зросла частка євро в структурі залучень Кабміну.

Крім того, українці стали частіше купувати євро після повномасштабного вторгнення РФ, коли багато наших співвітчизників втекли від великої війни в Європу.

Проте долар все ж залишається домінуючим у готівковому валютообміні, його частка становить близько 75%.

Що буде з курсом валют в Україні - прогнози

На думку експертів, цього тижня гривня дешевшатиме й надалі.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що можлива невелика пауза, тому що готівковий ринок уже досяг середнього курсу 43 грн/долар.

"Нацбанк проводить досить активну політику, щоб не було швидкого знецінення гривні. Але це не змінює загальний тренд щодо її девальвації", - сказав він.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин упевнений, що до 19 грудня не варто очікувати значного подорожчання долара.

Продавати чи купувати валюту

Аналітики не рекомендують продавати валюту без крайньої необхідності. Зокрема, Пендзин прогнозує, що в перші три місяці 2025 року курс готівкової гривні не сягне 44 грн/долар (+2%), тому гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) будуть прибутковішими за інвестиції в купівлю валюти.

Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки що можуть принести більший прибуток, ніж купівля готівкової валюти. Однак у тривалій перспективі валюта може дати дохід, який можна порівняти якщо не з ОВДП, то принаймні з гривневими депозитами.

"Додатковими перевагами валютної готівки є висока доступність і швидка ліквідність, тобто її можна без проблем у будь-який момент поміняти на гривню за вигідним курсом. Але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно", - упевнений Шевчишин.

Він запропонував таку стратегію: "Короткострокова перспектива - гривневі депозити або ОВДП, довгострокова - купівля валюти. Зараз краще долар, що дорожчає, а не євро, тому що курс євро в найближчі місяці може знизитися до паритетного з доларом".

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Зі свого боку, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський нагадав, що варто купувати будь-які активи, зокрема й валюту, коли вона дешевшає. Тому краще взяти паузу, поки не відбудеться зміна президента в Сполучених Штатах. На його думку, інавгурація Дональда Трампа прояснить ситуацію зі співвідношенням долара і євро. Поки що можна купувати ОВДП і банківські злитки дорогоцінних металів. Золото не дешевшатиме, але прибуток дасть не раніше, ніж через кілька років, додав він.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин порадив у першій половині року купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу України Олександр Савченко вважає, що курс долара в Україні згодом стабілізується та не буде далі перетинати позначку 43 грн, проте до кінця 2025 року валюта може подолати історичний рубіж.

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Хто такий Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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