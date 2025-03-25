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Ціни "поповзуть" вгору: скільки доведеться платити за сигарети та алкоголь

Анна Косик
25 березня 2025, 05:02
577
Підвищення цін пов'язане з оновленим коефіцієнтом, за яким розраховуватимуть мінімальний акцизний податок.
Бутылки, деньги
Алкоголь та сигарети незабаром можуть стати не по кишені / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • У квітні подорожчають цигарки і алкогольні напої
  • Пачка цигарок може зрости в ціні більш як на 18%
  • Наразі невідомо скільки коштуватиме алкоголь після оновлення правил оподаткування

З 1 квітня 2025 року для усіх виробників та імпортерів тютюнових виробів діятиме новий коефіцієнт, за яким розраховуватимуть мінімальний акцизний податок. Цей показник складе 1,1 і діятиме до кінця року, що, попередньо, вплине на ціни на цигарки.

Як пише Главред, оновлення коефіцієнту пов'язане з тим, що після аналізу зборів із тютюнових виробів за підсумками 2024 року виявилося, що минулого року частка податкових зобов'язань у середньозваженій роздрібній ціні цигарок становила 55,8%, що нижче за встановлений рівень у 60%.

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Наразі невідомо, якою буде ціна сигарет після оновлення, однак напередодні голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетьманцев заявляв, що пачка цигарок у 2025-му має подорожчати в середньому більш ніж на 18%.

"Що стосується тютюнових виробів для електричного нагріву (ТІЕНів), то сьогоднішня їх ціна - 107,6 грн. Коли ставка акцизу зросте, то пачка буде коштувати вже 120 грн - це на 12% дорожче за ціну 2024 року", - стверджував він.

Дорожчим "задоволенням" з квітня стане і алкоголь через те, що виробники етилового спирту та біоетанолу мають сплачувати акцизний податок за новими правилами.

"Для розрахунку береться максимальна потужність обладнання, тобто скільки спирту або біоетанолу воно може зробити за добу, враховуються дні роботи обладнання в конкретному місяці, залишки спирту на початок і кінець місяця та кількість проданого спирту (включаючи той, що не обкладається акцизом). Втім, якщо підприємство виготовляє лише біоетанол і має відповідну ліцензію, ці правила на нього не поширюються", - йдеться у статті.

У такий спосіб держава хоче отримувати звіти та податки від виробників спитру і біоетанолу не лише за фактичний продаж, але й за те, скільки вони могли б зробити за певний період, щоб зменшити ухилення від сплати податків.

Підвищення цін в Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, що в Україні стрімко дорожчають огірки. Вартість місцевих тепличних огірків коливається у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Раніше стало відомо, що на українському ринку спостерігається помітне зростання цін на столові буряки. Аналітики повідомлили, що станом на 21 березня, фермери пропонують коренеплоди значно дорожче, ніж рік тому.

Напередодні національний банк України пояснив, що прискорене зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 16,7%) спричинене підвищенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику.
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Хто такий Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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