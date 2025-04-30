Українці можуть претендувати на грошову допомогу з Чехії: хто отримає виплату

Нова програма чеської організації розрахована саме на українців через війну.

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Хто може розраховувати на допомогу від чеської організації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Оформити грошову допомогу можуть мешканці Харкова та деяких громад області

Виплати зможуть отримати 5 категорії громадян

Витратити отримані гроші можна буде не на все

Чеська гуманітарна організація People in need відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни в рамках якої виплати можуть тримати мешканці Харкова та прифронтових громад області.

Як повідомила Харківська обласна організація УТОС, допомога буде призначена для найбільш вразливих категорій населення, а саме:

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осіб, які мешкають у прифронтових громадах;

внутрішніх переселенців;

осіб, які повернулися додому після виїзду та проживають у деокупованих громадах;

соціальних меншин;

приймаючих громад, де є особи безпосередньо постраждалі від війни.

"Виплати зможуть отримати особи, яким загрожують такі виклики, як ризик фізичної безпеки через пошкоджену чи зруйновану оселю, юридичні потреби, пов'язані з відновленням прав на пошкоджене/зруйноване майно, відсутність доступу до критично важливих держпослуг через відсутність, втрату/пошкодження документів та недоступність/обмежений доступ послуг через війну", - йдеться у дописі.

Пріоритет у наданні допомоги надаватимуть жінкам, які очолюють домогосподарства, єдиним опікунам дітей/іншим особам на утриманні, дітям, літнім людям з групи ризику, особам з інвалідністю, хронічними хворобами або тим, що належать до соціальних меншин та особам з юридичними потребами, що пов’язані з отриманням або поновленням статусу.

Грошову допомогу надаватимуть мешканцям Харківської, Чугуївської, Роганської, Златопільської та Берестинської громади на оплату транспорту, оренду житла, оплату комунальних послуг та оформлення документів,, а також критичні потреби, пов’язані з безпекою та гідністю.

"Звертаємо увагу, що допомога надається не всім, а виключно людям із цільових груп, які проживають/перебувають у зазначених територіальних громадах та мають термінову потребу у грошовій допомозі через складні життєві обставини", - наголосили в організації.

Грошова допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення запровадили у Дніпрі.

Раніше стало відомо, що українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Відповідний проєкт спрямований на підтримку ініціативних груп жінок з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад.

Напередодні повідомлялося, що всі українці, яким у 2024 виповнилося 18 років зможуть отримати кошти на книги у Дії. Сума фінансової допомоги становитиме 908 гривень.

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Що таке People in Need? People in Need — чеська некомерційна неурядова організація, що базується в Празі, Чеська Республіка. PIN реалізує гуманітарну допомогу та довгострокові проекти розвитку, освітні програми та програми з прав людини в регіонах, що постраждали від кризи, по всьому світу. Її директором є Шимон Панек. Станом на 2022 рік PIN працює у понад 33 країнах, пише Вікіпедія.

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