Українці можуть претендувати на грошову допомогу з Чехії: хто отримає виплату

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- Оформити грошову допомогу можуть мешканці Харкова та деяких громад області
- Виплати зможуть отримати 5 категорії громадян
- Витратити отримані гроші можна буде не на все
Чеська гуманітарна організація People in need відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни в рамках якої виплати можуть тримати мешканці Харкова та прифронтових громад області.
Як повідомила Харківська обласна організація УТОС, допомога буде призначена для найбільш вразливих категорій населення, а саме:
- осіб, які мешкають у прифронтових громадах;
- внутрішніх переселенців;
- осіб, які повернулися додому після виїзду та проживають у деокупованих громадах;
- соціальних меншин;
- приймаючих громад, де є особи безпосередньо постраждалі від війни.
"Виплати зможуть отримати особи, яким загрожують такі виклики, як ризик фізичної безпеки через пошкоджену чи зруйновану оселю, юридичні потреби, пов'язані з відновленням прав на пошкоджене/зруйноване майно, відсутність доступу до критично важливих держпослуг через відсутність, втрату/пошкодження документів та недоступність/обмежений доступ послуг через війну", - йдеться у дописі.
Пріоритет у наданні допомоги надаватимуть жінкам, які очолюють домогосподарства, єдиним опікунам дітей/іншим особам на утриманні, дітям, літнім людям з групи ризику, особам з інвалідністю, хронічними хворобами або тим, що належать до соціальних меншин та особам з юридичними потребами, що пов’язані з отриманням або поновленням статусу.
Грошову допомогу надаватимуть мешканцям Харківської, Чугуївської, Роганської, Златопільської та Берестинської громади на оплату транспорту, оренду житла, оплату комунальних послуг та оформлення документів,, а також критичні потреби, пов’язані з безпекою та гідністю.
"Звертаємо увагу, що допомога надається не всім, а виключно людям із цільових груп, які проживають/перебувають у зазначених територіальних громадах та мають термінову потребу у грошовій допомозі через складні життєві обставини", - наголосили в організації.
Грошова допомога українцям - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення запровадили у Дніпрі.
Раніше стало відомо, що українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Відповідний проєкт спрямований на підтримку ініціативних груп жінок з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад.
Напередодні повідомлялося, що всі українці, яким у 2024 виповнилося 18 років зможуть отримати кошти на книги у Дії. Сума фінансової допомоги становитиме 908 гривень.
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Що таке People in Need?
People in Need — чеська некомерційна неурядова організація, що базується в Празі, Чеська Республіка. PIN реалізує гуманітарну допомогу та довгострокові проекти розвитку, освітні програми та програми з прав людини в регіонах, що постраждали від кризи, по всьому світу. Її директором є Шимон Панек. Станом на 2022 рік PIN працює у понад 33 країнах, пише Вікіпедія.
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