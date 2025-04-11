Українці можуть отримати грошову допомогу: названо головні умови та терміни

Право на фінансову допомогу мають громадяни, які проживають у деяких регіонах України.

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Українцям доступні додаткові виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, RFE/RL

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Українцям надають допомогу в оренді житла

Право на фінансову допомогу мають окремі категорії громадян

Окремій категорії українців надають допомогу в оренді житла, однак виплати доступні протягом пів року.

Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" за фінансової підтримки ТСК ООН, повідомляє видання На пенсії.

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Уточнюється, що для того, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, слід перейти за цим посиланням.

При цьому наголошується, що право на фінансову допомогу мають громадяни, які проживають у таких регіонах:

місто Київ;

Київська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Полтавська область;

Кіровоградська область;

Одеська область.

Хто може розраховувати на виплати

Водночас, для того щоб мати право на виплати, громадяни повинні відповідати таким категоріям:

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, які проживають у місцях тимчасового поселення, як-от: санаторії, табори, дитячі садочки, гуртожитки, модульні містечка тощо, або в МТД, які занесені в офіційний список згідно з постановою Кабміну №930, та/або перебувають під загрозою виселення;

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, що мають незадовільні житлові умови, які не відповідають українським і міжнародним стандартам житлових умов;

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, проживають у приватному житлі (орендованому, наданому державою, з друзями або родичами тощо) і перебувають під загрозою виселення. Загроза виселення/потреба в переїзді, наприклад, з таких причин як: збільшення суми оплати оренди, виселення через продаж орендованого житла, розформування МТД, загроза життю або здоров'ю тощо.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

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