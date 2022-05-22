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Коли в Україні "розрулять" паливну кризу: експерт назвав терміни і способи

22 травня 2022, 03:35

Зараз державі потрібно займатися не регулюванням цін на паливо, а забезпеченням логістики.

Коли в Україні "розрулять" паливну кризу – прогноз експерта/ УНІАН, topgir.com.ua

Паливна криза, яка виникла в Україні через війну, має як об'єктивну, так і суб'єктивну причину. Перша полягає у тому, що росіяни знищили багато нафтової інфраструктури у нашій державі, зокрема, і єдиний нафтопереробний завод – Кременчуцький. Через це виник дефіцит палива.

Друга причина – суб’єктивна – полягає у тому, що держава зараз цим питанням особливо не займається. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

За словами Загороднього, держава зараз повинна займатися не тим, щоб встановлювати граничні ціни на паливо, а забезпеченням логістики.

"Наприклад, мають бути забезпечені нафтобази поруч із нашими кордонами. Тобто потрібні домовленості на міждержавному рівні із Польщею, Словаччиною та іншими. Це мають бути країни НАТО, щоб паливо можна було швидко перекидати", – каже економічний експерт.

Також держава повинна створити виробництва на території України. Наприклад, завезти міні-НПЗ (нафтопереробні заводи), які могли б виробляти хоча б дизельне паливо. Їх варто встановити по різних регіонах, або ж під землею, щоб РФ не могла знищити їх ракетами.

"До того ж, Україна має нафту. Де вона зараз переробляється? Можна укласти договір, наприклад, із тими ж поляками чи словаками, щоб перероблена українська нафта за зниженими цінами заходила до України", – каже експерт.

Чи можуть "приватники" вирішити паливну кризу

"Приватники" не мають змоги вирішити паливну кризу за умов війни, вважає Тарас Загородній. Хіба що в такому разі будуть встановлені захмарні ціни на паливо.

"Або ж держава має дотувати найпріоритетніші напрями: армію, волонтерів, виробництво продуктів харчування та військової продукції. А приватні особи будуть змушені шукати пальне в інших місцях. Тож паливна криза може вирішитися і за тиждень, але за якими цінами? Цим питанням має активніше займатись держава, приватники це не витягнуть", – наголосив експерт.

Паливна криза в Україні

В останній тиждень квітня в Україні виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня стало відомо, що в Україні уряд призупинив державне регулювання цін на паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Після цього в Україні сильно виросли ціни на паливо. Роздрібні ціни піднялися у всіх мережах АЗС. При цьому вартість пального збільшилася на 10-15 гривень за літр.

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