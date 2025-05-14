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Долар та євро раптово почали падати: курс валют на 14 травня

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2025, 04:30
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НБУ становив новий курс валют на середу, 14 травня. Гривня посилила свої позиції щодо долара та євро.
курс валют
Курс валют на 14 травня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 14 травня
  • На скільки впав долар
  • На скільки подешевшав курс євро

Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 14 травня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 14 травня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,50 грн/дол., що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно зросла щодо американської валюти.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро трохи впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 46,09 грн/євро, що на 6 копійок менше, ніж 13 травня. Відносно до євро гривня незначно зміцнила свої позиції.

На міжбанку торги закрились з таким курсом:

  • долар - 41,55-41,58 грн/долар;
  • євро - 46,27-46,29 грн/євро.

Курс долара - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

Водночас українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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