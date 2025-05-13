Не всі платитимуть за комуналку: хто з населення може скористатися пільгою

ОСББ і ЖБК отримають право самостійно зменшувати або скасовувати внески для постраждалих власників.

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Законопроєкт передбачає скасування платежів на час воєнного стану та рік після його завершення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

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Які зміни чекають на власників зруйнованих будинків

Власники житла, яке було знищене або серйозно пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, тимчасово не сплачуватимуть за комунальні послуги та управління будинком.

Відповідні норми містить законопроєкт №13155, який Верховна Рада України ухвалила у першому читанні 13 травня. Ініціативу підтримав 271 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Документ передбачає, що звільнення від сплати діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення. Для цього необхідне документальне підтвердження пошкодження житла — акт комісійного обстеження.

"Законопроєкт має на меті звільнити власників житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, від обов'язку оплачувати комунальні послуги, які не надаються" - йдеться в документі.

Нова ініціатива стосується не лише квартир, а й нежитлових приміщень та місць загального користування у багатоквартирних будинках.

Серед основних положень

припинення нарахування оплати за управління будинком у разі його пошкодження або знищення;

звільнення від комунальних платежів на час дії воєнного стану та 12 місяців після його завершення;

фіксація дати пошкодження та відновлення об'єкта на підставі акту обстеження.

Крім того, житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) і об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримають право самостійно ухвалювати рішення про зміну розміру внесків або повне звільнення від них для власників зруйнованого житла.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року в Очакові почали діяти оновлені тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Очаківська міська рада ухвалила відповідне рішення через значне зростання витрат на надання цих послуг та фінансові труднощі громади.

Також зазначалося, що українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій. ПФУ проводить щорічний перегляд права на отримання субсидій на наступний період - така процедура відбувається після завершення опалювального сезону.

В той же час у Міненерго заспокоїли громадян, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги.

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