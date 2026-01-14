Чи почне соняшникова олія різко дорожчати: українцям сказали, до чого готуватися

Експерт сказав, що частина аграріїв наразі утримується від продажу соняшнику.

Ціни на соняшникову олію в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на соняшникову олію в Україні впродовж року будуть стабільними

Вартість продукту залишатиметься близькою до нинішнього рівня

Можливе підвищення цін буде незначним

Суттєвого подорожчання соняшникової олії в Україні у 2026 році не прогнозується. На ринок впливають світові ціни, зміна споживчих уподобань та логістичні чинники, які стримують зростання вартості. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, передає 24 Канал.

За його прогнозом, впродовж року соняшникова олія в Україні залишатиметься відносно стабільною в ціні.

Він підкреслив, що на світовому ринку соняшникова олія традиційно дорожча за пальмову. Але війна в Україні та складні економічні процеси у світі прискорили інфляцію, що спричинило подорожчання багатьох продуктів, зокрема й олії.

"Висока ціна, однак, почала змінювати споживчі звички. Навіть у країнах Європи, де раніше пальмову олію практично не використовували, попит на неї зріс через нижчу вартість. Така тенденція стримує подальше зростання світових цін на соняшникову олію, а отже – і на внутрішньому ринку України", - наголосив експерт.

Крім того, Козаченко додав, що витрати на транспортування та експорт значно зросли, що негативно позначилося на виробниках, але не призвело до подорожчання олії для споживачів. Також частина аграріїв наразі утримується від продажу соняшнику.

"Не менше половини фермерів, у яких є зерносховища, залишили цей продукт і не хочуть його продавати. Ціни на рівні 26–27 тисяч гривень за тонну їх не влаштовують, адже раніше вони могли продавати більше ніж за 30 тисяч", - зазначив експерт.

За його словами, у сукупності ці чинники формують цінову стабільність на ринку соняшникової олії у 2026 році. Тому вартість продукту залишатиметься близькою до нинішнього рівня.

Козаченко також допускає короткострокові коливання у разі форс-мажорних обставин – наприклад, втрат продукції, пошкодження логістичної інфраструктури або тимчасового дефіциту. Проте навіть у таких випадках можливе підвищення цін, на його думку, буде незначним.

Коли соняшникова олія може подорожчати

Економіст Володимир Чиж раніше говорив, що за 2025 рік соняшникова олія подорожчала орієнтовно на 20 гривень.

На його думку, якщо курс долара сягне 50 гривень, то у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень або й вище.

"Поки не очікую стрімкого зростання цін на продукт, вони точно зростатимуть плавно, щоб не шокувати покупців", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знизились ціни на масло у порівнянні із середньомісячними показниками за грудень 2025 року. Зокрема, масло Селянське 72,5% тепер у середньому коштує 96,97 гривні за пачку 200 грамів, хоча минулого місяця його продавали у магазинах по 118,97 гривні.

Також відомо, що на початку 2026 року ціни на овочі та фрукти в Україні продовжили зростати. Зокрема, на тлі підвищеного попиту подорожчали тепличні овочі.

Крім того, за тиждень білокачанна капуста подорожчала на 25%. Через стрімке скорочення запасів фермери обрали стратегію стримування продажів якісної капусти, сподіваючись на ще вигідніші цінники у майбутньому.

