Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Анна Косик
14 січня 2026, 05:52
Ціна на молочний продукт, який часто купують українців, помітно знизилась.
Як в Україні змінилися ціни на вершкове масло

Головне:

  • В Україні подешевшало масло
  • Пачку масла популярного виробника тепер можна купути менш ніж за 100 гривень

Протягом останніх кількох років ціни на продукти в Україні здебільшого дорожчають. Але зараз один із популярних молочних продуктів у супермаркетах демонструє протилежну тенденцію.

Мова йде про масло, ціни на яке неочікувано знизились 13 січня у порівнянні із середньомісячними показниками за грудень 2025 року. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Як переписали ціни на масло українські супермаркети

Масло Селянське 72,5% тепер у середньому коштує 96,97 гривні за пачку 200 грамів, хоча минулого місяця його продавали у магазинах по 118,97 гривні.

Також подешевшало масло Яготинське 73%. Пачка 200 грамів 13 січня у супермаркетах коштувала в середньому 110,17 гривні проти 115,48 гривень у грудні.

Що буде з цінами на м'ясо в Україні у січні - думка експерта

Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що яловичина в Україні продовжує дорожчати слідом за світовими ринками. У січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися.

За його словами, у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін. Україна також наростила експорт цього виду м’яса, отримавши хороші прибутки.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку 2026 року ціни на овочі та фрукти в Україні продовжили зростати. Зокрема, на тлі підвищеного попиту подорожчали тепличні овочі.

Раніше повідомлялося, що після новорічних свят на українському ринку овоч "борщового набору" почав дорожчати. За тиждень білокачанна капуста подорожчала на 25%.

Напередодні стало відомо, що яблука залишаються одним з найдорожчих базових фруктів на українському ринку. Незважаючи на достатній урожай 2025 року, істотного здешевлення продукції не відбулося, і передумов для різкого падіння цін у 2026 році також немає.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

