Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни на овочі в Україні змінюються постійно. Не виключенням є і цибуля, усі сорти якої подорожчали у супермаркетах. Про це свідчать оновлені дані на сайті Мінфін.
Станом на сьогодні, 14 січня, середні ціни на білу, ріпчасту і синю цибулю значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року.
Як переписали ціни на цибулю
Біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм - 52,88 гривні, хоча ще минулого місяця українці її купували по 44,33 гривні. Схожа ситуація з ріпчастою цибулею, яка подорожчала з в середньому 7,49 до 8,16 гривень.
Також подорожчала синя цибуля. Її середня вартість за кілограм зросла більш як на 5 гривень - з 23 до 28,75 гривень.
Що буде з цінами на м'ясо до кінця січня - думка експерта
Главред писав, що за словами Дениса Марчука, яловичина в Україні продовжує дорожчати слідом за світовими ринками. Водночас у січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися.
За його словами, у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін. Україна також наростила експорт цього виду м’яса, отримавши хороші прибутки.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що суттєвого подорожчання соняшникової олії в Україні у 2026 році не прогнозується. На ринок впливають світові ціни, зміна споживчих уподобань та логістичні чинники, які стримують зростання вартості.
Раніше повідомлялося, що на масло ціни в українських супермаркетах неочікувано знизились у порівнянні із середньомісячними показниками за грудень 2025 року.
Напередодні стало відомо, що на початку 2026 року ціни на овочі та фрукти в Україні продовжили зростати. Зокрема, на тлі підвищеного попиту подорожчали тепличні овочі.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
