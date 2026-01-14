Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

У супермаркетах змінили цінники на усі сорти овоча, який українці купують дуже часто.

Як змінилися ціни на цибулю в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні подорожчали всі сорти цибулі

Біла цибуля коштує більше 50 гривень за кілограм

Ціни на овочі в Україні змінюються постійно. Не виключенням є і цибуля, усі сорти якої подорожчали у супермаркетах. Про це свідчать оновлені дані на сайті Мінфін.

Станом на сьогодні, 14 січня, середні ціни на білу, ріпчасту і синю цибулю значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року.

Як переписали ціни на цибулю

Біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм - 52,88 гривні, хоча ще минулого місяця українці її купували по 44,33 гривні. Схожа ситуація з ріпчастою цибулею, яка подорожчала з в середньому 7,49 до 8,16 гривень.

Також подорожчала синя цибуля. Її середня вартість за кілограм зросла більш як на 5 гривень - з 23 до 28,75 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на м'ясо до кінця січня - думка експерта

Главред писав, що за словами Дениса Марчука, яловичина в Україні продовжує дорожчати слідом за світовими ринками. Водночас у січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися.

За його словами, у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін. Україна також наростила експорт цього виду м’яса, отримавши хороші прибутки.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що суттєвого подорожчання соняшникової олії в Україні у 2026 році не прогнозується. На ринок впливають світові ціни, зміна споживчих уподобань та логістичні чинники, які стримують зростання вартості.

Раніше повідомлялося, що на масло ціни в українських супермаркетах неочікувано знизились у порівнянні із середньомісячними показниками за грудень 2025 року.

Напередодні стало відомо, що на початку 2026 року ціни на овочі та фрукти в Україні продовжили зростати. Зокрема, на тлі підвищеного попиту подорожчали тепличні овочі.

