"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеків

Стало відомо, коли в Україні можуть ввести чеки на продукти / УНІАН

Ідея про введення продуктових чеків є спробою підтримки населення в умовах зростання цін на продовольство, заявив колишній в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

"Державні регулювання цін просто не працюють – бізнес або просто їх не виконує, або носить хабарі, ціни ростуть ще більше. Так що ніякого сенсу в цих регулюваннях немає. Можна знизити ПДВ на певні види їжі, яку купують бідні люди, а можна піти шляхом, який пропонується", - розповів він Главкому.

Він пояснив, в чому відмінність чеків від карток на продовольство, які були у СРСР.

"Це - американська система, коли уряд виділяє людям кошти безпосередньо під покупку їжі. В Дії є є-Підтримка - аналогічно можна виділяти гроші на продовольство. Можна це робити через Дію, а можна на поліграфкомбінаті Україна надрукувати захищені продовольчі чеки, які люди можуть витрачати на продовольство. Тому що смартфони не у всіх бідних людей", – пояснив він.

Кухта розповів, за якими критеріями уряд буде обчислювати цих бідних людей.

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"У нас вже існує система субсидій, на основі якої їх можна перерахувати. Можливо, не всім, а з урахуванням наявного ресурсу. Але в принципі таке розуміння у держави є. Я вважаю такий підхід вірним", - зазначив політик.

Він вважає, що якщо використанням продуктових карток зайнятися вже зараз, то до весни – може бути реалізований цей механізм.

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