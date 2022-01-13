"Небагатих - захистимо": в Офісі президента спрогнозували подорожчання продуктів до кінця року

В офісі президента спрогнозували подорожчання продуктів до кінця року / УНІАН

Ціни на продукти в Україні, ймовірно, будуть рости і в нинішньому році. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, повідомляє УНІАН.

Але при серйозній інфляції незахищені верстви населення можуть розраховувати на підтримку з боку держави.

"Зараз складається така кон'юнктура на світових ринках, що інфляційні процеси триватимуть. Підтвердженням цього факту є заяви, що звучать від міжнародних інститутів, у тому числі Міжнародного валютного фонду, де вони попереджають про можливі ризики. Базовий прогноз на 2022 рік — це збільшення цін на сировинну продовольчу групу", – пояснив чиновник.

У той же час, Устенко запевнив − якщо негативний сценарій з цінами буде реалізовуватися, "то держава захистить найменш заможних".

читайте такожЦіни на продукти злетять: українці дізналися похмурий прогноз нового подорожчання

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олег Устенко заявляв - в Україні можуть з'явитися спеціальні продуктові чеки для підтримки населення у разі посиленого зростання інфляції. Очікується серйозна інфляція, тому в разі негативного сценарію для соціально вразливих груп населення може з'явитися така підтримка. За його словами, мова йде про аналог американських food stamp, які не слід плутати з радянськими картками на продукти.

В Верховній Раді вже вивчають законопроект № 6374, в тексті якого йдеться про запуск продуктових карток на ряд соціально значущих товарів. Серед таких продуктів курячі яйця, гречка, борошно, макарони, хліб, соняшникова олія, вершкове масло та інші продукти.

Інші новини: