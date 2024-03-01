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В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: експерт розповів подробиці

Олексій Тесля
1 березня 2024, 12:44
Вартість електроенергії можуть підвищити, що автоматично змінить ціну обслуговування багатоквартирних будинків, каже Олег Попенко.
Світло, тарифи
В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні можуть підвищити ціни на електроенергію для населення, розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. З таким твердженням він виступив в ефірі "Новини.LIVE".

"Міненерго активно розглядає рішення щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Була пропозиція зробити це ще восени минулого року, але політично не було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається, можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію вдвічі", – говорить експерт.

відео дня

З травня або червня вартість електроенергії можуть підвищити до 3,5-4 грн, що автоматично змінить вартість обслуговування багатоквартирних будинків на 10-15%, пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що тим самим зросте і вартість газу, а також піднімуться тарифи на теплопостачання і гарячу воду.

Він зазначив, що в 2023 році НАК "Нафтогазі" і в Міненерго розглядали підняття тарифу на газ. Вивчається питання підвищення до 9-9,5 грн за кубометр.

Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Комунальні тарифи

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, швидше за все в Україні піднімуть тариф на електрику.

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коммуналка тарифи на електроенергію
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