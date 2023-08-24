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Як українцям правильно оформити субсидію і як не залишитися без неї: відповідь Мінсоцполітики

Дмитро Відоменко
24 серпня 2023, 09:10 оновлено 24 серпня, 09:13
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В Україні за субсидією можна звертатися в будь-який момент, кажуть у Мінсоцполітики. Однак сама вона розраховується на сезони: опалювальний і неопалювальний.
Гроші, субсидії
Субсидія розраховується на два періоди, кажуть у Мінсоцполітиці / Колаж фото УНІАН

В Україні подати заяву на оформлення комунальної субсидії можна в будь-який момент. Але, як кажуть в Мінсоцполітики, сама субсидія розраховується на два сезони ‒ опалювальний і неопалювальний.

"За житловою субсидією можна звернутися в будь-який місяць року, в разі виникнення потреби в державній підтримці у вашої родини", - кажуть чиновники.

Як кажуть у Мінсоцполітики, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

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Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). Після закінчення терміну отримання субсидії органи Пенсійного фонду самостійно розраховують на наступний період без звернень громадян (крім окремих категорій домогосподарств, зокрема ‒ переселенці).

"Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. При зверненні за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону вона призначається з початку такого сезону. А в разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів – субсидія призначається з місяця такого підвищення", – зазначають у відомстві.

Чому можуть позбавити субсидії

  • Загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів і 230 квадратних метрів - в приватних будинках;
  • член сім'ї протягом року перед призначенням субсидії здійснював грошові операції на суму понад 50 тисяч грн;
  • у людини є на депозитному банківському рахунку (рахунках) грошові кошти в сумі, що перевищує 100 тисяч грн (або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч грн);
  • людина володіє транспортним засобом, з моменту випуску якого пройшло менше п'яти років, і/або більше одного транспортного засобу, з року випуску яких пройшло менше 15 років (крім мопедів і причепів);
  • у складі сім'ї є повнолітні непрацюючі (і не стали на облік як безробітні) або чий середньомісячний дохід менше мінімальної зарплати, або особи, які не платять ЄСВ протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Крім того, чиновники розповідали, що українці можуть платити за світло вдвічі менше. Громадяни України можуть в два рази скоротити суми в платіжках за електроенергію - для цього необхідно встановити двозонний лічильник.

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