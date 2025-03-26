Зміни торкнулись майже всіх тарифів: відомий оператор зв'язку оновлює ціни

Підвищення цін пов'язане з оновленням лінійки деяких тарифів.

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Vodafone збільшує обсяг послуг в тарифах / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/VFUkraine

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З 1 квітня Vodafone eоновлює лінійку бізнес-тарифів

Оператор підвищує вартість тарифів через збільшення обсягів послуг

З 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більще сплачувати за тарифні плани.

Як повідомили у компанії, рішення про підвищення цін на тарифи прийняли після аналізу потреб бізнес-абонентів та у зв'язку із зростанням користування послугами мобільного зв’язку останнім часом.

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"Vodafone збільшує обсяги своїх послуг в тарифах: зокрема обсяг мобільного інтернет-трафіку та кількість доступних хвилин для розмов з абонентами в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тепер вартість послуг в оновленій тарифній лінійці складатиме:

Business Pro – 270 грн/міс.

Business Unlim – 360 грн/міс.

Business Unlim Plus – 450 грн/міс.

Business Ultra L – 600 грн/міс.

Business Ultra XL - 850 грн/міс.

Підвищення цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 квітня 2025 року для усіх виробників та імпортерів тютюнових виробів діятиме новий коефіцієнт, за яким розраховуватимуть мінімальний акцизний податок. Цей показник складе 1,1 і діятиме до кінця року, що, попередньо, вплине на ціни на цигарки.

Раніше повідомлялося, що в Україні постійно зростають ціни на твердий сир. У середньому вартість продукту підскочила на понад 120 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що в Україні піднялася вартість буряка. Вартість овоча підскочила із 16 – 17 гривень за кілограм до 17 – 20, хоча ціни на інші овочі на українському ринку були досить стабільні.

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Що відомо про компанію Vodafone Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

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