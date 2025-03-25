В Україні змінились ціни на овочі та фрукти: що подорожчало найбільше

Минулого тижня прослідковувалось подорожчання деяких позицій.

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Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні за тиждень подорожчали: буряк, огірок, солодкий перець, цвітна капуста, гарбуз

Морква і томати стали дешевшими

У фруктовому сегменті подорожчали банан та мандарин

Минулого тижня ціни на овочі на українському ринку були досить стабільні, але прослідковувалось подорожчання деяких позицій. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зокрема, зазначається, що піднялася вартість буряка. Вартість овоча підскочила із 16 – 17 гривень за кілограм до 17 – 20.

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Також продовжилося зростання цін на огірок – з 95 – 150 до 100 – 160 гривень за кілограм, дорожчав і солодкий перець – верхня цінова межа піднялася з 185 до 205 гривень.

Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася цвітна капуста. Ціни піднялися з 115 – 120 до 140 – 145 гривень за кілограм. Крім цього, подорожчав гарбуз – з 25 – 30 до 30 – 40 гривень за кілограм.

Водночас, минулого тижня в Україні почала дешевшати морква – нижня цінова межа знизилася з 28 до 26 гривень за кілограм. Крім того, пішли вниз ціни на томат – нижня цінова межа впала з 90 до 85 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подешевшав салат зі 150 – 180 до 80 – 150 гривень за кілограм.

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням деяких позицій. Зросли ціни на банан – з 65 – 70 до 70 – 75 гривень за кілограм. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався мандарин. Ціни підскочили з 70 – 130 до 75 – 135 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм.

Аналітик УКАБ Максим Гопка заявив, що ціни на яйця в Україні у березні-квітні можуть знижуватися за сприятливих умов, однак напередодні Великодня можливе тимчасове подорожчання через підвищений попит.

Водночас, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що перед Великоднем через попит та кілька інших причин зростуть ціни на три популярні серед українців продукти. Йдеться про яйця, м'ясо та молочку.

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