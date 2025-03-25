Ціни ростуть 'на очах': в Україні різко дорожчає популярний продукт

Причиною зростання цін став сезонний фактор.

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Ціни на твердий сир / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні стрімко зростають ціни на твердий сир

Протягом року продукт подорожчав на 22%

Протягом наступних тижнів ціна на молочні продукти не повинна змінюватися

З листопада 2024 року в Україні постійно зростають ціни на твердий сир. У середньому вартість продукту підскочила на понад 120 гривень за кілограм. Про це стало відомо з даних щомісячного моніторингу цін на продукти асоціації УКАБ.

Зазначається, що наприкінці листопада - на початку грудня 2024 року кілограм голландського сиру в середньому коштував 469 гривень, а в березні 2025 року ціна сягнула позначки в 592 гривні за кілограм. Протягом року сир подорожчав на 22%, а за останній місяць - на 7%.

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Водночас, в роздрібних мережах ціни на найдешевший твердий сир коливаються в межах 77-90 гривень за упакований брусок.

"Вартість молочних продуктів за останній місяць зросла в кожному сегменті. Основною причиною зростання цін став сезонний фактор, що підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов", - вважають аналітики.

Вони додали, що протягом наступних тижнів ціна на молочні продукти не повинна змінюватися.

"Збільшення надоїв молока має змінити цінову ситуацію на ринку, але це слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти залежатимуть від купівельної спроможності населення", - йдеться в повідомленні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, минулого тижня ціни на овочі на українському ринку були досить стабільні, але прослідковувалось подорожчання деяких позицій. Зокрема, піднялася вартість буряка.

Водночас, ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм.

Крім того, ціни на яйця в Україні у березні-квітні можуть знижуватися за сприятливих умов, однак напередодні Великодня можливе тимчасове подорожчання через підвищений попит.

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