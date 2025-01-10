Курс долара в Україні побив рекорд: такого не було за всю історію незалежності

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- Яким буде курс долара 13 січня
- Яким буде курс євро 13 січня
Національний банк України (НБУ) продовжує фіксувати зростання курсу долара щодо гривні. На 13 січня 2025 року встановлено новий історичний максимум - 42,2841 гривні за 1 долар, що на +0,0016 грн вище за попередній показник.
Як змінився курс валют?
На офіційному сайті регулятора повідомляється:
Курс долара сягнув нового рекорду, проте темпи зростання сповільнилися. Попередній максимум був встановлений 10 січня 2024 року і становив 42,2825 грн за долар. Курс євро також збільшився і становить 43,5738 грн за 1 євро (+0,0144 грн).
На міжбанківському ринку сьогодні спостерігається зниження курсу долара:
- Купівля: 42,27 грн
- Продаж: 42,30 грн
Це на 8 копійок нижче, ніж показники попереднього дня.
На готівковому ринку долар, навпаки, зріс на 20 копійок і тепер становить 43,05 гривні.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, 6 січня долар встановив перший рекорд у 2025 році. Офіційний курс тоді становив 42,09 грн/дол. Курс євро зміцнився до 43,33 грн/євро.
Офіційний курс долара на 7 січня підвищили до 42,2 грн, що на 11 копійок вище попереднього курсу. З початку року курс зріс на 17 копійок - 1 січня він становив 42,03 грн.
Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні, ймовірно, залишиться в межах 42-45 грн за долар без значних коливань. За словами голови Комітету економістів Андрія Новака, бюджет передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн за долар.
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