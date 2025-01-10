Курс долара в Україні побив рекорд: такого не було за всю історію незалежності

Курс долара досяг нового рекорду, проте темпи зростання сповільнилися.

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Курс долара в Україні побив новий рекорд / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара 13 січня

Яким буде курс євро 13 січня

Національний банк України (НБУ) продовжує фіксувати зростання курсу долара щодо гривні. На 13 січня 2025 року встановлено новий історичний максимум - 42,2841 гривні за 1 долар, що на +0,0016 грн вище за попередній показник.

Як змінився курс валют?

На офіційному сайті регулятора повідомляється:

відео дня

Курс долара сягнув нового рекорду, проте темпи зростання сповільнилися. Попередній максимум був встановлений 10 січня 2024 року і становив 42,2825 грн за долар. Курс євро також збільшився і становить 43,5738 грн за 1 євро (+0,0144 грн).

На міжбанківському ринку сьогодні спостерігається зниження курсу долара:

Купівля: 42,27 грн

Продаж: 42,30 грн

Це на 8 копійок нижче, ніж показники попереднього дня.

На готівковому ринку долар, навпаки, зріс на 20 копійок і тепер становить 43,05 гривні.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 січня долар встановив перший рекорд у 2025 році. Офіційний курс тоді становив 42,09 грн/дол. Курс євро зміцнився до 43,33 грн/євро.

Офіційний курс долара на 7 січня підвищили до 42,2 грн, що на 11 копійок вище попереднього курсу. З початку року курс зріс на 17 копійок - 1 січня він становив 42,03 грн.

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні, ймовірно, залишиться в межах 42-45 грн за долар без значних коливань. За словами голови Комітету економістів Андрія Новака, бюджет передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн за долар.

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