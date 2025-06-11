Один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит

Вже у 2025 році через аномальну погоду очікується дефіцит меду.

https://glavred.net/economics/odin-iz-samyh-poleznyh-ukrainskih-produktov-vyrastet-v-cene-iz-za-silnogo-deficita-10672442.html Посилання скопійоване

У 2025 році очікується дефіцит меду / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

У 2025 році може виникнути дефіцит меду

Очікується збір лише третини меду у порівнянні з минулим роком

Критична ситуація з медом також у Європі та США

У 2025 році мед може стати справжнім дефіцитом. Лише в Україні очікується, що вдасться зібрати лише третину меду у порівнянні з минулим роком. Про це заявив засновник "Пасіка 21" Сергій Шаронін, повідомляє Kurkul.com.

Такі прогнози не лише стосуються України, а й Європи та США. Все через пізні та сильні заморозки, дощі з градом та отруєння бджіл. Негода вплинула на цвітіння рослин у період першого медозбору.

відео дня

"Меду мало. На Черкащині, наприклад, спочатку все побили заморозки, потім низькі температури не давали виділяти нектар, а коли потеплішало й зацвіла акація – дощі за кілька днів змили весь нектар", – розповів бджоляр.

Очікується, що і друга хвиля збору буде посередньою через посуху. Шаронін стверджує, що у США та Європі ситуація ще гірша.

"Можна впевнено сказати: у Європі, особливо Східній, перший медозбір майже не відбувся. Урожаю немає. Тобто, в основних споживачів меду зі своїм виробництвом меду погано. Це вже факт. Тож цей дефіцит меду, здавалося б, мав би позитивно вплинути на зростання як ціни, так і обсягів імпорту", – додав він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні середній індекс цін на молочну продукцію зріс на 0,8% до 153,5 пункту, що на 21,5% більше, ніж рік тому. Зростання обумовлене стійким попитом і обмеженнями виробництва, повідомляє ФАО.

Також в Україні стрімко зростають ціни на рибу. За даними Мінфіну, скумбрія подорожчала з 197 до 219 грн/кг, оселедець — з 199 до 213 грн/кг. Без змін залишилася лише ціна на коропа.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні залежатимуть від врожайності, вартості пального та стану енергосистеми, розповів економіст Андрій Новак. За його словами, ситуація з кожним товаром буде індивідуальною: одні продукти дорожчатимуть, інші – дешевшатимуть або залишаться без змін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред