В Україні підскочили ціни на крупи: як сильно і на які саме / УНІАН

В Україні у квітні 2022 року порівняно з березнем зросли середні ціни на крупи. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Повідомляється, що в березні кілограм гречки можна було купити в середньому за 50,81 грн, а зараз - 59,25 грн.

Зросло в ціні і пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. У той же час кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.

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Нагадаємо, раніше в Україні зросли ціни на бензин. Наприклад, Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензину за літр на 34 копійки, а дизельного палива - на 22 копійки.

Як повідомляє відомство, оновлені ціни склали 29,32 і 32,65 відповідно.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 32,65 грн, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 29,32 грн", – йдеться в повідомленні.

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