Ціни на бензин різко впали: де на АЗС поміняли цінники

Стало відомо про різке зниження цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях в Харківській області.

До такого висновку прийшли фахівці Держспоживслужби. У травні і червні вони провели 18 позапланових перевірок заправок і встановили, що в порівнянні з травнем зараз бензин марки А-92 і А-95 подешевшав на 10 гривень, а дизельне паливо — на 7 гривень, пише Kharkiv Today.

Співробітники Держспоживслужби виявили 16 випадків порушення встановленої цінової політики і оштрафували власників заправок на суму 290 690 гривень.

У той же час згідно з даними сайту Авто.РІА, дизельне паливо подешевшало на пару копійок. При цьому ціна на газ і бензин А-95+ підросла. У зведеній таблиці портал також наводить дані по основних заправках.

Відзначимо, що ціна вказана середня по Україні — в залежності від регіону може відрізнятися як у більшу, так і в меншу сторону.

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Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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