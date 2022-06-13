Ціни на бензин різко впали: де на АЗС поміняли цінники

Бензин марки А-92 і А-95 подешевшав на 10 гривень, а дизельне паливо - на 7 гривень, розповіли фахівці Держспоживслужби.
Стало відомо про різке зниження цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях в Харківській області.
До такого висновку прийшли фахівці Держспоживслужби. У травні і червні вони провели 18 позапланових перевірок заправок і встановили, що в порівнянні з травнем зараз бензин марки А-92 і А-95 подешевшав на 10 гривень, а дизельне паливо — на 7 гривень, пише Kharkiv Today.
Співробітники Держспоживслужби виявили 16 випадків порушення встановленої цінової політики і оштрафували власників заправок на суму 290 690 гривень.
У той же час згідно з даними сайту Авто.РІА, дизельне паливо подешевшало на пару копійок. При цьому ціна на газ і бензин А-95+ підросла. У зведеній таблиці портал також наводить дані по основних заправках.
Відзначимо, що ціна вказана середня по Україні — в залежності від регіону може відрізнятися як у більшу, так і в меншу сторону.
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Паливна криза в Україні
В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.
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